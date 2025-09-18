Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tu horóscopo de mañana, viernes, 19 de septiembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, viernes, 19 de septiembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 19 de septiembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Un cambio en tu rutina traerá una nueva perspectiva. Aprovecha la oportunidad para salir de tu zona de confort. Lo desconocido puede ser emocionante.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Tu energía estará enfocada en el logro de objetivos concretos. Organiza tus prioridades para aprovechar al máximo el día. La planificación será tu aliada.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  5. 5 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  10. 10 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tu horóscopo de mañana, viernes, 19 de septiembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Tu horóscopo de mañana, viernes, 19 de septiembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros