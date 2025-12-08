Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025

Tomasa Afonso Vega

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:03

LA SEÑORA DOÑA

Tomasa Afonso Vega

(Viuda de Don José Rodríguez Santana)

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos:Tomasa, José Nicolás (†), Mª del Carmen, Orlando y Jovina Rodríguez Afonso; sus hijos políticos:José Mª Sánchez, Marian Bueno, Antonio Ruíz, Bárbara Ojeda y Eduardo Rodríguez; su cuidadora y amiga: Elisabeth Ibanth; sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al Cementerio de Arucas, donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 8 de diciembre de 2025

