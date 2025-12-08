Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Juan del Pino Mendoza Delgado

QUE FALLECIÓ EN SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, EL DÍA 7-12-2025, A LOS 69 AÑOS DE EDAD

Su esposa: Elvira Esther Almeida Almeida; sus hijos: Teresa, Jonathan, Lourdes, Karina, Jessyca, Román y Alberto; sus hijos políticos: Juanqui, José y Gara; sus hermanas: Cristina y Cruz; sus hermanos políticos, nietos, bisnieto, primos, sobrinos, amigos y demás familia

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 17:45 HORAS, desde el Velatorio de Vecindario al Crematorio del Sureste, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN, A LAS 18:30 HORAS; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Santa Lucía de Tirajana, a 8 de diciembre de 2025