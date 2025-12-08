Juan García Santiago
Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:03
EL SEÑOR DON
Juan García Santiago
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 81 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Belinda Angulo Morales; sus hijos: Marisa y Roberto; sus nietos: Melanie, Pity, Samantha y Alejandra; bisnieto: Romeo; su exesposa: Rosi y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 14:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de diciembre de 2025