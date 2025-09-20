Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan Francisco Brisson Santana

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:10

EL SEÑOR DON

Juan Francisco Brisson Santana

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 69 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Marisol Vega Figueroa; sus hijos: Carlos, Raquel y Borja Brisson Vega; su hijo político: Agustín Calero Marrero; sus nietos: Noah y Neo; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 16:00 HORAS desde el tanatorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hacia el cementerio de San Lázaro; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2025

