Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:09
Candelaria Ruano Díaz
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 102 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD
Sobrinos, primos, cuidadoras y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 14, A LAS 18:00 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 2025
