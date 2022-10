Paolo Vasile dejará su puesto en Mediaset España al finalizar 2022

Paolo Vasile. / R. c.

El Consejero Delegado (CEO) de Mediaset España, Paolo Vasile ha comunicado este miércoles al Consejo de Administración, tras más de 24 años en la compañía y exactamente 40 años en la matriz italiana, su decisión de concluir su gestión al frente de la compañía al finalizar este año. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha trasladado que incrementa su beneficio neto un 2,3% hasta 116,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

En un comunicado, el CEO de Media For Europe (MFE), Pier Silvio Berlusconi, ha agradecido Vasile el «enorme trabajo desarrollado» en el grupo. «Paolo ha contribuido de manera decisiva en la constitución de Mediaset España y en su salida a Bolsa, ha guiado con mano segura el crecimiento de una compañía que se ha convertido en líder de audiencias y de resultados económicos. Deseamos a Paolo todo lo mejor para el futuro y yo, personalmente, lo abrazo con gran estima y afecto», ha recalcado.

En su despedida ante el Consejo de Administración y comentando los resultados de la compañía Vasile ha destacado que Mediaset España vuelve a demostrar su capacidad para adaptarse a las circunstancias del mercado y recibe la confianza de los anunciantes, de los compradores de sus contenidos, de sus proveedores y del público, «que constituye el mejor target comercial de la televisión». «Un resultado que forma parte de un engranaje minucioso trabajado con oficio, visión de negocio y pasión por un equipo humano que me siento orgulloso de liderar», ha valorado.

La marcha de Vasile, que se conoció la pasada semana, es una operación consensuada desde hace meses con Media For Europe, (MFE), grupo holding propietario del 82,92% de Mediaset España, según informaron a Europa Press fuentes italianas cercanas a la operación. En este sentido, señalaron que la retirada del ejecutivo (que cumplirá 70 años en 2023) del cargo de CEO de Mediaset España estaba prevista y consensuada desde hace «muchos meses», lo que «muestra que esta retirada no está relacionada con el descenso de audiencia de las ultimas semanas de Mediaset España».

En un comunicado, MFE también destacó que los resultados obtenidos por Vasile en 23 años de gestión son «únicos y extraordinarios», y que su relación con el Media For Europe es y seguirá siendo «excelente». Las fuentes italianas cercanas a la operación recordaban también que Borja Prado es presidente de Mediaset España y consejero de Media For Europe.

«De cara al futuro, Mediaset España deberá potenciar su integración en el grupo MFE y así crear un grupo paneuropeo de medios y entretenimiento, con una posición de liderazgo en sus mercados locales, mayor escala para competir, potencial para expandir aún más su huella geográfica en toda Europa y capaz de competir en pie de igualdad en la industria europea del entretenimiento y los medios de comunicación aprovechando el contenido local de alta calidad, el aumento de la inversión en tecnología y el fortalecimiento de los recursos financieros», añadían.

Del mismo modo, recordaban que tras la opa lanzada en julio por Media For Europe sobre el 44,31% del capital de Mediaset que no controlaba, MFE logra alcanzar el 82,92% del capital y los derechos de voto de Mediaset España. Según recordaron, en el momento de lanzar la opa en julio, Media For Europe aseguró que mantendrá las actividades de Mediaset en España, lo que supone «el mantenimiento de empleo, producción de contenidos, impuestos y un consejo independiente» en España. Asimismo, añadieron que aumentará sus inversiones, especialmente en contenidos locales.

El Consejo de Administración de Mediaset España reeligió el pasado mes de abril a Paolo Vasile como consejero delegado, un cargo que ha ostentado desde 1999, al mismo tiempo que nombró presidente de la compañía a Borja Prado. La dilatada trayectoria profesional de Paolo Vasile nació en el cine y posteriormente desarrolló en televisión en su país de origen, Italia. Hasta la fecha de su incorporación a Telecinco en septiembre de 1998, era el máximo responsable del Centro de producción de Mediaset en Roma y subdirector general de Mediaset. Desde 1999 era consejero delegado de Telecinco, hoy convertida en Mediaset España.