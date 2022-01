Luna Ki abandona el Benidorm Fest porque Eurovisión prohíbe el 'autotune'

Luna Ki no actuará en el Benidorm Fest, el evento que RTVE celebrará los próximos 26, 27 y 29 de enero en la localidad alicantina para elegir al próximo representante de España en el Festival de Eurovisión. Así lo decidió el pasado domingo la cantante de origen cubano. El argumento con el que la artista se ha desligado de la preselección es que no iba a poder hacer uso de 'autotune', una tecnología de software de modificación vocal cuyo uso ha sido desestimado por normativa europea en el Festival de Eurovisión que este año tiene lugar en Turín. La artista asegura que su canción, 'Voy a morir', ha sido compuesta con esa herramienta y es parte imprescindible de su interpretación.

Luna Górriz (Barcelona, 1999) ha pedido respeto a su decisión, al sentirse responsable ante el público del Benidorm Fest, ante los demás artistas participantes y ante RTVE. Este impedimento, según aclaró la artista en un vídeo publicado en redes sociales, no le permite llevar a cabo su interpretación de 'Voy a morir', el tema que iba a interpretar y que ha sido compuesta por esta herramienta. «El 'autotune' es parte de la esencia de esta canción», indicó, al tiempo que justificó que, ante todo, defenderá «la verdad» de su arte y los motivos reales de su retirada. «Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales y por eso me presenté. Y desde aquí mando un menasje a este tipo de concursos para decir que me encantaría ver un cambio en este sentido y que se pudieran ver proyectos más parecidos al mío», reclamó.

De esta forma la primera de las dos semifinales que se celebrarán contará con seis y no siete artistas, como estaba previsto. «Se han analizado todas las opciones posibles y esta al final era la viable», ha explicado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE. «Aunque parezca muy fácil traer aquí a otro artista o a otro grupo, sinceramente no es tan sencillo», ha continuado. «Es una decisión que ha tomado Luna Ki. Yo creo que todos sus compañeros la respetan, le tienen mucho cariño y comprenden las razones por las que ha tomado una decisión que se escapa de las manos de RTVE. Lo iumportante es que el Benidorm Fest salga bien».

Lo popularizó en 1998 la cantante Cher en 'Believe', la canción con la que la artista regreso a los escenarios después de varios años de silencio musical, pero distorsionar la voz y convertirla casi en un sintetizador, como hacía ella, no era la intención original del 'Auto-tune' cuando surgió apenas un par de años antes. Este procesador de audio, diseñado por la firma Antares Audio Technologies, nació con la intención de enmascarar pequeñas inexactitudes y errores con el fin de lograr afinaciones mucho más precisas en las grabaciones.

Con posterioridad surgieron todo tipo de procesadores de audio, que realizan funciones similares a las del 'Auto-Tune', pero con otros nombres. A todos ellos se les llama de forma genérica 'autotune'. El efecto permaneció dormido durante un largo tiempo, con apariciones intemitentes en distintas canciones de Daft Punk, Christina Aguilera o Lil Wayne, hasta que la explosión música urbana, que lo ha colocado a menudo en el centro de la interpretación. Usar 'autotune' no es sinónimo de tener mala voz o no saber cantar. Artistas como Rosalía o Billie Eilish lo usan a menudo.