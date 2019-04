Isabel Pantoja, ¿concursante de Supervivientes?

Lo cierto es que supondría un antes y un después para la vida de la cantante ya que nunca la hemos visto en un concurso de televisión mostrando sus mejores y peores versiones de sí misma. A pesar de que nos hubiese gustado que hubiera sido concursante en la edición en la que Mila Ximénez dio la talla y llegó hasta la final, nos conformamos con que vaya a la islas de Honduras.

Isabel Pantoja que siempre tiene todo controlado y no se le escapa ni un detalle, seguro que ya tiene preparados los bañadores y bikinis que lucirá en las famosas islas paradisíacas de Honduras. Quizás decida llevar ese bañador azul con el que se le fotografió hace apenas tres veranos disfrutando del mar con sus hijos y sus nietos. Otro de los atuendos perfectos de la cantante son los chandal, que no pueden faltarle para las noches, ya que como todo seguido de Supervivientes sabe, cuando cae el sol suele hacer bastante frío.

Otra de las cosas muy importantes que tiene que tener en cuenta la madre de Kiko Rivera es que allí la higiene es complicada, ya que a pesar de que se pueden duchar, no dejan de estar todo el día en contacto con el agua del mar. Seguro que escucharemos oír de nuevo a la Pantoja decir a los cuatro vientos: «La habrá igual, pero no más limpia que yo». Lo cierto es que lo que más nos preocupa es esa melena que mueve sin descanso en sus mejores galas, y es que con el agua de mar y el sol puede que se estropee demasiado. Imaginamos que Isabel ya habrá pensado en eso y nos sorprenderá día sí y día también con una coleta alta para evitar que su pelo se seque demasiado con las altas temperaturas y con la exposición del sol.

Lo cierto es que la participación o no de Isabel Pantoja en el programa supondría que se alejara de Doña Ana durante tres meses máximo. Como bien sabemos la cantante tiene una relación muy especial con su madre y siempre ha tenido en cuenta su estado de salud para salir o no salir de Cantora. Si de ser cierto su participación en el reality, no dudamos de que la Pantoja deje todo bien atado para que a su madre no le falte de nada. Y es que en eso puede estar tranquila la folclórica porque tanto su Kiko Rivera como su hermano Agustín Pantoja, atenderán día y noche a la famosa Doña Ana. Intuimos por tanto que le costará dejar en España a toda su familia para desplazarse hasta Honduras, pero nada hay que se le resista a la madre de Chabelita que durante toda su vida ha demostrado tener fortaleza y coraje para seguir hacia delante sin mirar atrás.

Y el principal problema que tendrá que hacer frente la dueña y señora de Cantora es que no podrá llevar gafas de sol. Y esto sí que supone un mazazo para la cantante, ya que sea de día, de noche, llueva, nieve o truene siempre lleva gafas de sol para tapar esa mirada que tanto impone. Tendrá que acostumbrarse a mostrar su rostro sin nada de maquillaje. Y es que lo cierto es que después de analizar todos estos detalles, nos morimos de ganas por verla tirándose del helicóptero de la forma más folclórica que sea. No esperamos menos de la Reina de la copla que sin duda, si se confirma su participación en Supervivientes, dará mucho de que hablar.