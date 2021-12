La 'Gertrudis' que no pudo con 'Masterchef Celebrity'

Sin duda fue una de las grandes protagonistas de la última edición de 'Masterchef Celebrity'. Verónica Forqué aterrizaba en el 'talent' culinario' con la dulzura que le caracterizó siempre, pero pronto arreció su carácter para poner en apuros a los compañeros y compañeras de prueba. Era muy curioso constatar esos cambios de humor de la actriz, que pasaba de cero a cien en pocos segundos. La persona cariñosa que deseaba amor eterno se tornaba en déspota total a la hora de liderar un equipo.

«Esto no es cocinar, esto es una prueba psicológica extrema para un ser humano», llegó a filosofar Juanma Castaño ante uno de esos choques con la hoy desaparecida actriz. Las broncas eran continuas, pero daba la sensación de que el grupo admitía esos cambios de rumbo. Vencía en la balanza la personalidad habitual de la intérprete, que derrochaba amor cuando el humor se lo permitía. Así, después de las críticas, asomaban las lisonjas y todos acababan demostrando su afecto a la Forqué.

Carmina Barrios decidió rebautizar a Verónica, a quien llamaba Gertrudis cuando perdía los papeles. Y ese cambio de nombre explicaba muy bien la relación que la actriz mantenía con sus compañeros. «Gertrudis es una prima mía a la que quiero yo lo más grande. Y al principio le puse ese nombre porque decía: ojú, la Gertrudis, el por culo que está dando», explicaba la madre de Paco León. La querían, aunque sabían que el terremoto podía estallar en cualquier momento.

Fueron nueve programas intensos en los que los altos y bajos de la actriz fueron a más. Su última prueba de exteriores en Tenerife la sobrepasó. Su ansia por probar todos los platos y censurarlos sacó de quicio a los suyos. «No me provoques, tú no me has visto nunca enfadada», gritaba insistiendo en meter la cuchara en el caldero. Una vez más fue Pepe Rodríguez el encargado de calmarla. Medio en broma, medio en serio, el profesional de los fogones se alió con la artista y tiraba de yoga cada vez que las cosas se ponían feas.

«No me encuentro muy bien, estoy agotada. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Siento mucha lástima de no estar a la altura, pero no puedo con mi alma». Este era el mensaje que Pepe recibía ese mismo día, justo antes del duelo final. La actriz no se presentó y prefirió retirarse definitivamente. «Estoy regular, necesito descansar. En la última prueba de equipos me agobié. No soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde», declaraba antes de colgar su delantal. «Mi cuerpo y mi universo me estaban diciendo que necesito parar», declaraba antes de despedirse. Quizá esas palabras cobren ahora mucha más fuerza.