Dimite el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE tras la polémica con Inés Hernand

El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE ha dimitido en bloque tras perder el apoyo de la redacción de la cadena pública tras haber criticado en un comunicado la labor de la presentadora Inés Hernand durante la retransmisión de la alfombra roja de los Goya en RTVE Play. Se abre así un nuevo capítulo en el que se involucró incluso el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Según ha informado el propio Consejo a través de un comunicado, su presidente, Santiago Risco, ya había presentado su dimisión días atrás, pero los otros dos miembros, Óscar López y Alejandro Vega, pese a haber enviado su renuncia, han preferido esperar a este jueves a oficializarla para, previamente, «escuchar a los compañeros de RTVE Play en asamblea».

«La situación es inédita y por ello nos pondremos en contacto con los servicios jurídicos de RTVE para saber cómo proceder en este caso, anunciando a la mayor brevedad la convocatoria de elecciones para su renovación. El Consejo seguirá en funciones hasta producirse el relevo», asegura el comunicado emitido.

En aquella emisión, la 'influencer' y humorista utilizó, para los ya exmiembros del Comité, un tono «inapropiado» para dirigirse a las personalidades que protagonizaron la alfombra roja. Además, Hernand llegó a decirle a Sánchez que era «un icono, presi, te queremos».

Un comportamiento que criticaron en un comunicado en el que aseguraron que «al margen de otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión (eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto...), nos parece que el tono adulador hacia un presdiente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos». Una visión, no obstante, que no fue compartida de la misma manera por parte de Sánchez. La noche del comunicado espetó a Hernand en su cuenta de X y le devolvió el piropo: «La icono eres tu», acompañado de un video de la 'influencer'.