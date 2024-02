El Consejo de Informativos de RTVE carga contra la cobertura de Inés Hernand de los Goya: «No todo vale»

La emisión distendida que RTVE ofreció en RTVEPlay el sábado durante la alfombra roja de los Premios Goya, en paralelo al programa de entrevista de Carlos del Amor en TVE, sigue generando una ola de críticas por los comentarios y el comportamiento de su presentadora, Inés Hernand. Tanto que hasta el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE ha emitido este lunes un duro comunicado en el que rechazan «el tono y el contenido» que la presentadora, una colaboradora externa de la casa, influencer y humorista, que no periodista , utilizó para abordar las entrevistas e incluso dirigirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«¡Pedro!», comenzó a gritar Hernand cuando le vio aparecer en la alfombra. «Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar», prosiguió antes de conseguir que el presidente se acercara. «Uf… ¿Tengo fiebre? Mira a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto?», le consiguió preguntar. «Bueno, muchas, no te puedo decir una. Muchas», contestaba Sánchez, a lo que ella respondía: «¿Te ha gustado 'La sociedad de la nieve'?», alcanzaba después a preguntarle. «Hombre, no me ha gustado, me ha encantado», respondió el socialista.

Ante ello, el consejo de informativos asegura que «al margen de otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión (eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto...), nos parece que el tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos». Y es que Hernand terminó su conversación con Sánchez de la siguiente manera: «¡Eres un icono, presi, te queremos!».

Pero no todo quedó ahí. Para referirse a 'La sociedad de la nieve', la película sobre la tragedia de Los Andes dirigida por Juan Antonio Bayona, la gran triunfadora de la noche, utilizó la expresión «la de los caníbales». Una mención poco rigurosa hacia una de las nominadas que fue una más entre los comentarios que la influencer lanzó en la emisión en directo. «Estoy hasta el coño», «un eructo me he tirado» o «me he hecho pis» se pudo escuchar durante la emisión. Así, el Consejo, que afirma que «no todo vale» asegura que pedirá «explicaciones a los responsables de RTVE Play y dará cuenta de las mismas más adelante».

Lo cierto es que no es la primera vez que Hernand se convierte en el foco de las críticas y en titular de noticias por sus intervenciones en los directos de RTVEPlay. El rostro conocido de la plataforma fue objeto de críticas durante la emisión del Orgullo del pasado año. En plena campaña electoral de las elecciones generales, Hernand manifestó claramente su postura política y atacó al Partido Popular. «No tengo ninguna duda de la victoria de un partido progresista», aseguró en una intervención por la que RTVE se vió obligada a pedir disculpas y a eliminar ese fragmento del programa.