El tinerfeño St Pedro triunfa en México

El cantante y compositor tinerfeño St Pedro, que actualmente vive en Miami, visitó por primera vez México, donde compartió con EFE que su EP navideño, «St. Pedro's Christmas Special», ha sido para él «abrir una puerta a un mundo de posibilidades» que él mismo se había cerrado.

Su EP está compuesto por siete temas, dos de ellos originales y el resto versiones, que van desde el R&B hasta el bolero, y el germen fueron las navidades del año pasado.

«Estábamos en diciembre, y qué mejor momento para empezar a trabajar algo de Navidad. Entonces no sabíamos ni lo que iba a ser, en principio era un conjunto de canciones de Navidad que no tenía pretensión de convertirse en nada, pero acabé poniéndole tanto trabajo, tanto peso energético, que se convirtió en un EP«, expresó el artista, cuyo nombre real es Pedro Hernández.

Es por esa energía y esfuerzo inesperado que el disco navideño, que para muchos artistas suele ser un mero trámite, un tipo de trabajo que se hace con no demasiado esfuerzo, terminó siendo un punto de inflexión para St. Pedro.

«Me cambió la forma de afrontar los proyectos, de cómo me quiero presentar de ahora en adelante. Me gusta el formato EP porque es un formato que no te lleva necesariamente a hacer un disco«, dijo el canario.

En este trabajo se permitió salirse de lo que venía haciendo anteriormente, estilos como reguetón y urbano, y se adentró en ritmos y sonidos latinos y caribeños. Esto, porque está en contra de las etiquetas.

«Yo no creo en etiquetas de géneros ni de ningún tipo. Yo no me considero 100 % un artista urbano, me considero 100 % un artista en general, y creo que cuando uno tiene la suficiente preparación musical y vocal uno puede fluir de género en género y experimentar con mucha más libertad y fluidez«, sentenció.

En cuanto a la intención del disco, St. Pedro dijo que quería transportar a esas fechas tan especiales a las familias que tienen la fortuna de vivir esta festividad junto a los tuyos.

«Quise transmitirle a la gente esa nostalgia, por eso es todo bien 'vintage'. Esa nostalgia que quiero que les recuerde a esas navidades creciendo -los que las tuvieron felices«, dijo.

«A la vez que recordarles a quienes estén lejos de su casa o de sus seres queridos que 'no están solos', especialmente con la canción 'Otra Navidad :('«, comentó.

«Para mí, la Navidad significa familia, pasar tiempo con los tuyos. Cuando vas creciendo no sabes si van a estar las próximas navidades todos contigo«, terminó el artista canario, quien aseguró que toda su música es siempre »100 % canaria« ya que él es un reflejo de todas las personas con las que hizo música antes.