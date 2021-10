Rocío Carrasco, sobre José Ortega Cano: «No quiero que pertenezca a mi vida»

Durante el debate entre la primera y la segunda parte del episodio se emitieron unas imágenes inéditas en las que Rocío Carrasco comprueba la evolución de la relación entre José Ortega Cano y Antonio David que pasó del enfrentamiento a la cordialidad. Una situación que le ha llevado a «no querer que pertenezca a mi vida» y aunque reconoce «querer mucho» a sus hermanos, no tiene contacto con ellos por la relación que mantienen con Antonio David.

Llega el momento de 2004 cuando le diagnostican un cáncer de páncreas a Rocío Jurado. Estaba en Chipiona cuando el médico le dijo que tenía que volver a Madrid de urgencia para ser intervenida y tratada. Un diagnóstico que a su hija la llenó de «miedo y de terror» y que terminaría con el fallecimiento de la chipionera causando conmoción entre todos sus admiradores y que fue un terrible mazazo para su única hija que revivía deshecha la pérdida de su madre. Tal como rezaba el título de este capítulo 'Algo se fue contigo', algo se fue con 'La más grande' y todo cambió para siempre.

En septiembre, tras su estancia en el hospital, Rocío Jurado, en primera persona, contaba en rueda de prensa que sufría cáncer y que iba a hacerse una cura de entre cinco y seis semanas a Houston. «Me sentí muy orgullosa de ella como madre y como persona por su ejercicio de fortaleza aunque por dentro se estuviera muriendo», recordaba Rocío sobre ese momento. En ese momento la familia se une pero cuando recuerda lo que pasó tras la muerte de su madre asegura que «el fin de alguien dio paso al comienzo de muchos», en referencia a los familiares que comenzaron su carrera televisiva.

Rocío relata que cuando ella se marchó a Houston junto a su madre dejó a sus hijos en casa del padre. Durante su estancia allí, Antonio David solicitó la modificación de medidas pidiendo que el acuerdo privado se elevara a público. «Este ser la presenta en el momento en que ya se sabe que mi madre está enferma», cuenta e interpreta que lo hace para asegurarse la continuidad de ese acuerdo privado pensando en la posibilidad de que sus hijos pudieran heredar de su abuela.

En la línea de lo que viene sucediendo en todo este relato Rocío Carrasco desmiente las declaraciones de hacía por entonces su exmarido y asegura que su madre nunca habló con sus nietos y que sin embargo, ella sí hablaba todos los días con sus hijos: «Llamaba todos los días a su colegio, al de una y al del otro», puntualiza.

Rocío recuerda entre lágrimas un episodio en el que su madre los llamó a Fidel Albiac y a ella en sus últimos días ya de regreso en Madrid. «Le cogió la mano a Fidel, me miró a mí y me dijo '¿Tú no pensarás que yo me voy a ir sin dejarte a ti casada con este? Mañana os casáis. Yo llamo al padre Ángel'». Un matrimonio que no llegó a producirse pero «fue como si lo hubiera hecho», cuenta entre lágrimas la hija de 'La más grande'.

Tras el fallecimiento de su madre, Rocío Carrasco pidió a su abogado que avisara para poder ver a sus hijos después de cuatro meses separados. Al encontrarse con ellos la hija de Rocío Jurado recibió otro varapalo cuando su hija, que tenía entonces nueve años, le dijo, según explica, antes incluso de darle un beso: «Mamá, ¿ahora que va a pasar por las casas de Miami?». «En ese momento supe que todo había cambiado y que esa semilla del mal que habían plantado en ella había germinado y estaba floreciendo», recuerda. «Mis peores temores se empezaban a materializar» y añade: «A esa niña yo la había parido pero parecía que no tenía nada de mí».