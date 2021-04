Rocío Carrasco acusa a Antonio David de retrasar el pacto de la custodia compartida CAPÍTULO 7 | 'ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA' La hija de Rocío Jurado anuncia que la próxima semana intervendrá en directo en el programa sobre su vida Rocío Carrasco durante un capítulo de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. / MEDIASET JOAQUINA DUEÑAS Madrid Jueves, 15 abril 2021, 00:47

Las versiónes de Rocío Carrasco sobre su vida durante los últimos 20 años están provocando un auténtico cataclismo a su alrededor. Son muchos los que han decidido contestar a la hija de Pedro Carrasco y de Rocío Jurado. Entre ellos, la viuda del boxeador, Raquel Mosquera, que parece que finalmente no ha podido superar la presión. Minutos antes de la emisión del nuevo programa de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', conocíamos que la peluquera había sido ingresada por un brote en medio de la marejada con la hija del que fuera su marido.

Nada más emprezar con el episodio siete, de título 'Algo se me fue contigo', la presentadora Carlota Corredera reprochó a los medios de comunicación que han puesto en duda la versión de Rocío Carrasco su actitud, tildándolos de «negacionistas». «Una misma realidad se puede vivir como una verdad o como una mentira. La verdad puede ser cuestionada y generar un debate y eso es lo que está pasando pero algunas cosas son indiscutible. Podemos discrepar del testimonio de Rocío Carrasco pero es indiscutible lo que reflejan las pruebas documentales», dijo. Una situación que le parecía «grave, demoniaco» e incluso «abominable». «Rocío es una víctima», sentenció antes de arrancar con el nuevo episodio.

Un arranque que contó con la intervención telefónica de Rocío Carrasco. «Estoy bien», afirmó. Una llamada en la que además de volver a dar las gracias, anunció que la semana que viene en lugar de un nuevo episodio, estará ella en el plató. «Llamo para dos cosas para reiterar las gracias con letras mayúsculas y para contaros que ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y que asimilar. No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas. Llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la historia, que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión y usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos y explicar algunas cosas que supongo que la gente se haya preguntado. Me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso», contó. «Luego retomamos», puntualizó, haciendo referencia al regreso de la serie documental en dos semanas.

2003 fue un año en el que Fidel sufrió numerosas descalificaciones. Críticas en televisión sobre las que Rocío dijo: «Me da asco que la gene tenga esa facilidad para vomitar cosas que son humillantes para dejar en mal lugar a alguien que no les ha hecho nunca nada en su vida. Está en todo su derecho para querer ser el gran desconocido para la mayoría de la gente. Lo dio todo y se metió en una historia en la que ha salido perjudicado sin pedir nada a cambio. Entró en esa relación con el corazón en las manos y me lo dio entero».

Después de ver al padre decir cientos de veces que él quería ver a los niños la hija de Pedro Carrasco consideró darle la custodia al padre: «Estaba en un estado de pánico y de alerta tal en el que un día de flaqueza me planteo darle a los niños». Algo que según puntualizó, le duró horas. Es entonces cuando se plantea la custodia compartida para procurar calmar la situación «Pararía el machaque a los niños y pararía lo público porque supuestamente habría conseguido lo que quería». Rocío confesó que el convenio regulador estuvo seis meses firmado por ella esperando la aceptación de David Flores mientras seguía diciendo en el programa en el que colaboraba, 'Crónicas Marcianas' que no le dejaba ver a los niños. Ante esa situación, llamó a Javier Sardá, director del programa, y éste se comprometió a que Antonio David firmara el convenio y no se volvería a tratar el tema en su espacio televisivo. Un convenio que contenía una cláusula de confidencialidad a pesar de la cual se ha estado hablando de él y sus condiciones durante años.