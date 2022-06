Cómo viajar sin barreras con un traductor de viaje

Viajar implica entrar en un nuevo «mundo» y sumergirse en él con la ayuda de todas las herramientas posibles. Poder entender al otro y ser entendido es un requisito fundamental para tener un viaje memorable. Y para ello, es requisito indispensable tener alguna forma de comunicarse de la manera más efectiva posible. A veces, un traductor para viajar puede ser el mejor compañero.

Un traductor de viaje es indispensable

Si eres un viajero asiduo, ya sabes lo que sientes cuando tu avión despega del suelo: emoción, anhelo de aventuras y liberación. También sabes que te espera lo desconocido y, con ello, la posibilidad de sentirte un poco perdido. Si no sueles viajar, te puede paralizar el temor de no conocer el idioma del lugar que quieres visitar. Es por eso que un traductor de idiomas para viajar es esa cuota de seguridad y familiaridad que buscas cuando sales a la aventura. Pero, ¿cuál es el mejor traductor para viajar?

Imagina este escenario: es la primera vez que visitas una ciudad y no conoces el idioma. Cada vez que quieres comunicarte debes contar con conexión Wi-Fi y un dispositivo móvil cargado, en el que debes teclear o dictar una palabra o frase corta para saber lo que significa. Muchas veces, incluso, la traducción es literal o forzada y lleva tiempo. Esto, sin dudas, entorpece el vínculo que estés estableciendo con las personas del lugar.

Lo mejor que puedes hacer para evitar esa situación engorrosa, es conseguir un traductor de viaje que utilice la voz de forma precisa y realice traducciones de forma instantánea. Es que, sin esa cuota de espontaneidad, es casi imposible generar esas conexiones que hacen de todo viaje una aventura significativa. Existen varios traductores en el mercado, pero el mejor hasta el momento es el Traductor Vasco M3.

Este dispositivo es un traductor de voz, ideal para tener conversaciones en tiempo real en más de 70 idiomas. Este artefacto no solamente tiene un diseño hermoso, sino que además puedes llevarlo en el bolsillo. Tampoco necesita Wi-Fi, ya que cuenta con Internet ilimitado gratis con una tarjeta SIM incluida. Pero lo más importante, es que realiza traducciones con una precisión del 96%, lo que permite que tu diálogo sea fluido y no dé lugar a malos entendidos.

Es que, cuando estás interactuando con culturas distintas que usan diferentes idiomas para comunicarse, traducir correctamente es esencial. Estar en el extranjero implica precisamente encontrarse con otra cultura distinta a la propia y por ende, es necesario ser precavidos y no dar lugar a malas interpretaciones. Este traductor para viajar además, tiene la mejor pronunciación del mercado, es decir, la más precisa y fiel a la original entre todos los dispositivos de traducción de idiomas.

3 países en los que un traductor de viaje es fundamental

Hay lugares en los que no importa tanto si no entiendes el idioma, pero en otros, resulta esencial para sacar el mejor provecho de la experiencia. Un traductor de idiomas para viajar que utilice la voz con precisión, te será muy útil si visitas alguno de estos 3 países:

Italia. Habla como un «italiano vero»

Llegar a Fiumicino y encontrarse repentinamente con que nadie entiende lo que dices ni se esfuerza demasiado por entenderte, puede ser desalentador. Después de todo, lo que sabes de Italia es lo que viste en películas inolvidables como «Cinema Paradiso» o «Come, Reza, Ama». Sin embargo, allí se aprecia mucho conocer la lengua italiana, ya que el inglés no es un idioma que se use habitualmente. Es por esto que aquí también un traductor de viaje con una correcta función de voz se vuelve imprescindible.

Quizás creas que saber decir «pasta» o «gelato» sea suficiente para ser un «italiano vero» (italiano verdadero), pero en la realidad no es así. Recorrer los hermosos monumentos, caminos y murallas que conforman Roma o Florencia, no son suficientes muchas veces para sentir que has vivido en profundidad en ellas.

En la mayoría de los casos, lo enriquecedor de la experiencia es precisamente poder hablar con las personas nativas en su propio idioma. Escucharlas mientras compartes un momento con ellas es más valioso que cualquier souvenir de la torre de Pisa que puedas comprar.

Tanto en los imponentes acantilados de la Liguria, en las alucinantes playas de Sicilia y hasta las elegantes calles de Milán, habrá personas dispuestas a compartir una parte de su vida conversando contigo. Y para darles -y darte- esa oportunidad única, muchos recurren a un traductor de idiomas para viajar como el Traductor Vasco M3. Al contar con traducción instantánea en doble sentido, permite tener una conversación fluida sin interrupciones.

Francia. Experimenta la hospitalidad francesa

Francia es mucho más que París y la torre Eiffel. Mientras admiras la Costa Azul o te detienes en uno de los laberínticos jardines de Versalles, puedes sentir toda la belleza que este país tiene para ofrecer. Incluso desde su pico más elevado, el Mont Blanc, la grandeza francesa se extiende mucho más allá de los confines de su capital.

Aún más importante en el descubrimiento de esta nación es el acercamiento a sus habitantes, su cultura y su forma de ver la vida. Francia tiene una historia rica y poderosa, fortalecida por el amor a sus raíces y especialmente a su idioma. Es precisamente por esto que es indispensable contar con un traductor de idiomas para viajar a este país.

Y no solamente es vital que el traductor de viaje que elijas tenga la función de traducción simultánea, sino también que te permita comprender textos escritos. Con su novedosa función de traductor de fotos, el Traductor Vasco M3 permite tomar una fotografía al menú, periódico o letrero que sea y traducirlo con precisión.

Por otro lado, en tu viaje probablemente no tengas oportunidad de cargar tu smartphone continuamente. Esto no es un problema para el traductor de idiomas para viajar de Vasco, sino lo contrario, ya que la duración de s u batería es de 180 horas en stand-by y 48 horas si lo usas continuamente. Así que no hay chances de que te pierdas de conversar con un nativo mientras recorres las históricas callejuelas de Lyon.

Grecia. Un viaje al pasado

Llegar a Atenas es como transportarse a la antigüedad. Su famosa Acrópolis y su Ágora son destellos increíbles de un pasado que sentó las bases de la civilización como la conocemos hoy. A Grecia la conforman también infinidad de islas bellísimas rodeadas de agua y edificadas como si colgaran de los acantilados, en un paisaje de cúpulas azules y casas blancas.

Complementaria a esta belleza está la de sus habitantes, hospitalarios, cordiales, amables. Personas que en gran parte disfrutan de conversar y contar anécdotas, casi siempre rodeadas de manjares como la musaka o baklava -entre muchos otros- dispuestos generosamente en una mesa familiar.

Por este motivo, a un viajero interesado en estos parajes le resultará útil un traductor de viaje que funcione incluso en lugares con mucho ruido, como una calle muy transitada o un bar. El Traductor Vasco M3, de hecho, es un traductor para viajar que cuenta con altavoces de alto volumen para posibilitar la conversación en ambientes de ese tipo.

Pero, ¿qué pasa si tienes que hacer una reserva en un hotel en Santorini por teléfono? ¿Cómo hablas por teléfono rápidamente con la agencia que ofrece servicios portuarios en Piraeus? Para ello también sirve el Traductor Vasco, ya que permite traducir las llamadas telefónicas con la misma precisión que una conversación en vivo.

En definitiva

Las memorias de un viaje duran para siempre, y hasta se transmiten entre amigos y de generación en generación. Si vas a viajar a lugares hermosos como Italia, Francia o Grecia, no te olvides de llevar contigo al mejor compañero: un traductor de viaje como el Traductor Vasco M3.

Su hermoso y compacto diseño viajará contigo hacia nuevas aventuras, mientras conoces gente y haces nuevos amigos. Incluso, te permitirá guardar tus conversaciones en su memoria con la mayor seguridad, gracias a que l a información está encriptada bajo el sistema SSL. Ahora vivir experiencias inolvidables es más fácil. ¡Elige uno de los 6 colores disponibles y lánzate a la aventura!