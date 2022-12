Quevedo, sobre si se anima con el folclore canario: «Me quedo con el reguetón de momento»

Pedro Domínguez Quevedo, más conocido como Quevedo, agradece el cariño mostrado por parte de los canarios y canarias. El artista ha asegurado que parte de su éxito se debe al apoyo que recibió 'Cayó La Noche Remix' por parte de sus paisanos. La canción, compartida con artistas de las islas (La Pantera, Juseph, Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné y EL IMA) acumula más de 105 millones de visitas en Youtube y sirvió de trampolín para el cantante.

Además, en la charla que mantuvo en la tarde de este lunes con Ibai Llanos, uno de los streamers más importantes de la plataforma Twitch, uno de los usuarios aprovechó para preguntarle si se animaría a sacar algo relacionado con el folclore canario. «Me quedo con el reguetón de momento», aseguró entre risas.

Por otro lado, el grancanario habló sobre el que será su primer álbum, para el que, ha anunciado, «quedan días». «Tendrá 16 temas, de los que cuatro adelantos ya han salido», contó. Además, destacó que se incluirán tres colaboraciones con artistas españoles. Quevedo aseguró que su intención con este disco es asentar su trabajo: «Quiero hacer música para mí, no hacer hits, tener mi público fiel y que me apoye en todo lo que me apetece hacer».

El directo, seguido por más de 60.000 personas, contó con la presencia del artista puertorriqueño Myke Towers, con el que comparte una de sus últimas canciones, 'Playa del Inglés'. Los cantantes se conocieron en el festival Arenal Sound, y la colaboración fue «un sueño cumplido» para el grancanario.

Este 2023, el músico estará de gira por España. Las entradas para el concierto en el Gran Canaria Arena, el 11 de marzo, están agotadas. Por el momento ha anunciado que actuará en el Wizink Center de Madrid el 5 de mayo y en el Sant Jordi Club de Barcelona el 12 de mayo.