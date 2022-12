Entradas agotadas para el concierto de Quevedo en Gran Canaria

Cartel de 'Sold Out' para el concierto de Gran Canaria. / instagram

Quevedo se entrega a su tierra vaya a donde vaya y su tierra hace lo propio con él. En menos de 24 horas los fans del artista han agotado todas las entradas del concierto previsto para el próximo 11 de marzo en Gran Canaria, un 'show' que para él es «el más especial», al tratarse de su isla.

Este viernes 23 de diciembre, hacía público a través de sus redes sociales que dentro de su gira «DQE Tour» dará tres conciertos en España: el primero en Gran Canaria, y los otros dos en el Wizink Center de Madrid el 5 de mayo, y en el Sant Jordi Club de Barcelona el 12 de mayo.

El artista que hace unas semanas cumplió su sueño de colaborar con Myke Towers, gracias a la canción 'Playa del Inglés', se dio a conocer en el ámbito de la música urbana en el año 2020 y su fama no ha hecho más que aumentar gracias a temas como 'No me digas nada', 'Quédate', o 'Sin señal'.