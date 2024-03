Primeras imágenes de Kate Middleton después de casi 50 días de cerrojazo informativo

El pasado 16 de enero, Kate Middleton fue intervenida de una dolencia abdominal indeterminada. Desde entonces, el cerrojazo informativo sobre su estado de salud y evolución ha sido total, a excepción de escuetas aclaraciones que han desmentido la posibilidad de que la princesa de Gales estuviera en coma durante el posoperatorio o que se trate de un cáncer. Dos semanas después de la operación, el 29 de enero, tanto ella como el rey Carlos III, que también había pasado por el quirófano por un agrandamiento benigno de próstata, eran dados de alta. Mientras a él lo veíamos salir sonriente del hospital, no hubo rastro de Kate. Y así ha seguido hasta ahora, cuando el tabloide 'TMZ' ha publicado la primera imagen de la esposa del príncipe Guillermo en el interior de un vehículo conducido por su madre, Carole, en las proximidades del castillo de Windsor.

Con gafas de sol y gesto serio, como intentando pasar desapercibida, Kate aparecía públicamente por primera vez después de casi 50 días desde que se emitió el comunicado que informaba sobre su paso por el quirófano un día después de suceder. La última vez que la habíamos visto había sido el pasado 25 de diciembre, cuando acudió con el resto de la familia real británica a la tradicional misa en la iglesia de Santa María Magdalena de Sandringham.

En este tiempo, ha trascendido que todavía estando convaleciente en el hospital la princesa había retomado algunas de sus funciones y estaba «trabajando desde la cama». Tras el alta, se trasladó a Adelaide Cottage para su recuperación al lado de sus hijos, George, Charlotte y Louis, y con el apoyo incondicional de su marido que ha querido estar a su lado aunque el diagnóstico de cáncer de Carlos III le hizo recuperar la agenda oficial antes de lo deseado para ocuparse de algunos de los actos institucionales en nombre de su padre.

La fotografía de 'TMZ' permite comprobar que la princesa no está recluida en Adelaide Cottage sino que, al menos, se traslada entre las residencias de la casa real. Para Lady Colin Campbell, experta en la monarquía británica, «es perfectamente normal y natural que no se haya dejado ver», según ha explicado en una entrevista concedida a 'Mujer Hoy'. Un comportamiento similar al que tendría cualquier otra persona que no estuviera recuperada. Por el momento, la única fecha que se dio sobre la evolución de la princesa se ha cumplido al ser dada de alta dos semanas después de su intervención, por lo que se espera que regrese a la vida pública después de Semana Santa, tal como se anunció en su día.

Carlos III continua con su tratamiento oncológico y la reina Camilla se ha tomado unos días de descanso al sentirse agotada por el trabajo asumido desde que el monarca se retiró de la vida pública, lo que ha hecho que todas las miradas se centren en el príncipe Guillermo. Sin embargo, Lady Campbell ha manifestado que no cree que el hermano de Harry quiera ser rey «ahora». «Katherine tampoco quiere ser reina en estos momentos», ha señalado, aunque cuentan con respaldo popular si tuvieran que subir al trono. «Están muy preparados para hacerlo. Es más, lo harían muy bien», ha aseverado.