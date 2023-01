Piqué publica la primera foto con Clara Chía La imagen se vuelve viral en Instagram, superando los 2,5 millones de 'me gustas' y 400.000 comentarios

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía se consolida definitivamente, y más tras el paso dado anoche por el exfutbolista. Hasta ahora, a la joven barcelonesa se le ponía rostro gracias al trabajo de los paparazzis, que persiguen a la pareja día y noche, pero desde ayer Piqué la ha presentado oficialmente con una bonita foto en pareja. El empresario subió a su Instagram la imagen y en horas se hizo viral, con más de 2,5 millones de 'me gustas' y 400.000 comentarios.

En la instantánea, ambos esbozan una ligera sonrisa con cariño. Clara coge la cámara con su mano derecha y saca el selfie. Piqué, detrás de ella, arrima el rostro a su cuello. Ambos disfrutan de la velada en lo que parece ser el comedor de un restaurante.

Con esta foto, la pareja zanja de un plumazo los rumores de crisis. Según lo último publicado por los paparazzis que persiguen a la pareja, el exfutbolista le habría sido infiel con una joven abogada. También el «constante acoso» de algunas publicaciones, que acusan a Clara de «haberle robado la pareja a Shakira», habría dañado la relación.

Pero por lo que muestra la nueva foto, el noviazgo entre Piqué y Chía continúa sin problemas. Y eso que no han sido semanas fáciles. Desde que Shakira publicase su éxito con Bizarrap, con constantes menciones a la joven, los focos se han puesto aún más sobre la pareja. Que si Chía es un Casio y no un Rolex, que si es un Twingo y no un Ferrari... Los fans de Shakira se han encargado de avivar un debate que solo existe en la letra de la cantante.

Clara Chía, estudiante y empleada en Kosmos

La joven barcelonesa conoció a Piqué en un pub de Barcelona y meses después ella se convirtió en organizadora de eventos en la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista. Antes compaginaba trabajos temporales en hostelería con los estudios de Relaciones Públicas.

El nombre de Clara Chía, de 23 años, salió a la luz el pasado mes de agosto, cuando los tabloides británicos la describieron como 'la nueva novia de Piqué'. Después de aquella información, los paparazzis captaron el primer beso de la pareja en un concierto de Dani Martín.

En esos momentos, la sintonía de la pareja ya era evidente. Los dos conocían a sus respectivos suegros y solo habían transcurrido dos meses desde que Shakira y Piqué anunciasen su ruptura. Los padres de Clara Chía gozan de buena salud económica. Él es abogado, ella administrativa y ambos escogieron para la joven un colegio de alto nivel académico, el mismo donde estudian los Messi. El portal Vanitatis los califica de «gente muy bien relacionada en la zona alta de Barcelona» y de «fuertes raíces catalanistas». Este mismo medio asegura que el ascenso laboral del patriarca de los Chía Martí fue fulgurante. Invirtió hace cuatro años en una empresa de compraventa de material de maquinaria de papel y desde entonces todos son grandes noticias. Además, cuenta con un despacho en una zona noble de la ciudad condal, donde también se ubica la sede de la empresa del padre de Gerard Piqué.