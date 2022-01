Muere André Leon Talley, editor de moda y personaje de la cultura pop

Retirado forzadamente hace bien poco de la primera línea del mundo de la moda tras cuarenta años como responsable creativo, editor y estilista en las mejores revistas norteamericanas del sector, André Leon Talley ha fallecido ayer martes en un hospital de Nueva York a los 73 años. Seguramente su personalidad teatral y extrovertida, quizás muy decantada por el culto a la fama y a la celebridad que aprendió en sus años con Andy Warhol en la Factory y en la revista «Interview», le forjaron como un periodista crítico e incisivo, con una enorme «vis» social e igualmente con una manifiesta sensibilidad cultural y una inteligencia natural para aprovechar la singularidad de su condición racial en una industria de la moda dominada desde mediados del siglo XX por los blancos.

Nacido en 1948 y criado en Carolina del Norte durante la vigencia de las leyes que favorecían la segregación racial, Talley no solo logró licenciarse en Literatura francesa en la Universidad Brown, sino que además logró atraer por su estilo e interés por la moda la atención de la entonces editora de Vogue, la legendaria Diana Vreeland, quien le ayudó a lograr en 1974 una beca en el Costume Institut del Metropolitan de Nueva York y más tarde a iniciar una larga y exitosa carrera en el ámbito de la moda en periódicos y revistas como «W», «The New York Times», el «Women´s Wear Daily» de John Fairchild y «Vogue», donde desempeñó diversas funciones como director creativo o más tarde editor desde 1998 hasta 2013.

Según cuenta el propio Talley en sus memorias recientemente publicadas en español («En las trincheras de la moda» Ed. Superflua), fue precisamente Anna Wintour al ser nombrada editora de Vogue América en 1998 la que le promocionó al puesto de director creativo de la revista, «elevándolo a la posición más alta ocupada por un hombre negro en la historia del periodismo de la moda».

Sin embargo, las relaciones con la poderosa editora se deterioraron no solo con la jubilación de Talley en 2013, sino muy especialmente por la cancelación en 2018 y sin previo aviso de las entrevistas que a pie de alfombra roja en la gala anual del Metropolitan hacía para Vogue por encargo de Wintour. Toda una afrenta contestada por Talley en sus memorias con acusaciones a Wintour de «despiadada, incapaz de entender la bondad humana, inmune a cualquier persona que no sea la gente poderosa y famosa que aparece en las páginas de «Vogue»…

Posteriormente a la publicación de tan duros calificativos la relación entre ambos se suavizó en diferentes entrevistas. De hecho, al poco de conocerse la noticia del fallecimiento de Talley, la editora de Vogue publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y unas sentidas palabras en homenaje al que fue su mano derecha: «Adiós, querido André…. Nadie vio el mundo de una forma tan elegante y glamurosa como tú… el mundo será menos alegre ahora. Te he querido y me he divertido contigo durante muchos años. Echaré de menos tus gritos y tu amistad leal, a pesar de nuestras últimas diferencias…. Eras uno de los grandes de la moda. Te recordaremos siempre».

Otros protagonistas de la escena internacional de la moda han expresado en términos similares su admiración por un personaje que ha transitado con sus relaciones y afiladas opiniones por la historia más reciente del sector, por los desfiles en Estados Unidos y Europa o por las diferentes generaciones de creadores, desde Saint Laurent, Lagerfeld, Valentino o Armani, a Galliano y a los emergentes.

En 2018 se estrenó su documental «The góspel according to André», donde cuenta sus orígenes y sus facetas más personales, pero también sus amistades con Oscar de la Renta, Diana Von Fustenberg, Miucia Prada o Whoopie Golberg. Fuera de esa primera línea de la moda, Talley se había reivindicado últimamente en diferentes conferencias y entrevistas en los «Talk shows» de las televisiones norteamericanas como un personaje libre, de sexualidad fluida y adelantado a su tiempo en la denuncia del racismo y la desigualdad racial en pasarelas y revistas de moda, algo que sus críticos afirman haberlo hecho demasiado tarde, lejos ya del tiempo en el que podía haber influido mucho más. Sea como fuese, su imagen imponente de casi dos metros de altura, su corpulencia incrementada en los últimos años, sus caftanes coloridos y sus aceradas opiniones sobre el pasado y el presente son ya parte de la memoria visual y la historia de la moda.