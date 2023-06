La cosmética consciente aterriza en España

El sector de la belleza está de enhorabuena. Una nueva e interesante propuesta cosmética llega a España para tambalear los cimientos de la industria tal y como la conocemos. Se trata de Ulé, la nueva marca botánica científica del grupo Shiseido. La revolución comienza en su producción, siendo la primera marca de cosmética en hacer uso de los cultivos verticales, usados hasta el momento en agricultura.

¿Qué se gana con los cultivos verticales con respecto a los tradicionales? Se permite mantener el poder de los activos de las plantas, porque están totalmente libres de pesticidas al no tener tierra. Además, al cultivarse cerca del lugar de fabricación se mantiene toda su frescura y facilita la trazabilidad total de sus componentes. Por otra parte, el 95% del agua usada se puede reciclar al no haber contacto con el suelo, ya que no hay contaminación. Un avance agrícola y tecnológico en términos de responsabilidad con el medioambiente, eficacia y seguridad.

En esos cultivos verticales Ulé se trabaja con un trío de plantas ancestrales y altamente eficientes que son el ADN de la marca: coleus, para proteger, centella, para regenerar, y tulsi como antioxidante. El proceso para poder aprovechar al máximo cada planta y sacarle todo el partido posible es esperar a que éstas hayan alcanzado su madurez. Tras cosecharlas a mano, se muelen en frío con un proceso de maceración patentado, desde la raíz hasta la hoja.Este proceso permite que cada fórmula creada para los productos sea más pura con lo que se adquiere una dosis de beneficios mayor, con la menor cantidad de producto, y así se mejora la resistencia natural de la piel.

Y es que, gracias a los cultivos verticales, se ha conseguido revelar todo el potencial de la naturaleza y ofrecer una mayor diversidad molecular en los productos. En total se han identificado más de 139 moléculas nutritivas para la piel.Otros plus es que se puede trabajar con plantas exóticas de cualquier parte del mundo, al personalizar el entorno que necesitan en las denominadas eco-granjas en las que se instalan los cultivos verticales, que se encuentran a las afueras de París. Una cercanía que permite minimizar el transporte y la huella de carbono en las producciones.

Priorizar la naturaleza

Una preocupación por el medioambiente que también se refleja en los envases, formados con materiales procedentes de Europa. Los productos están envasados en Francia, de hecho, desde su cultivo en la eco-granja hasta el envasado solo se recorren 340 kilómetros. Aunque parezca mucho, no lo es cuando se habla de producción. Además, la gran mayoría de los tapones están fabricados con Sulapac, un material de origen biológico creado a partir de virutas de madera y aglutinantes vegetales como sustituto del plástico.

Unos logros fruto de tres años de trabajo gracias a un plan de intraemprendimiento fomentado por dos mujeres del grupo Shiseido, Lindsay Azpitarte, entonces responsable de todas las marcas del Grupo Shiseido de la región europea, junto a Ainhara Viñarás, directora general de la División Prestige de Shiseido en España. Ambas tenían -y tienen- como objetivo responder a la creciente preocupación de los consumidores, que buscan mayor transparencia en la industria de la belleza, priorizando naturaleza y potente tecnología; que garanticen eficiencia y seguridad.

Entre esos productos destaca 'Avoit it all', un aceite fito-nutritivo-revitalizante único en el mercado que es comestible y puede utilizarse tanto añadiendo unas gotas a los alimentos o bebidas, como aplicándolo sobre el rostro o incluso en las puntas del cabello. La mejor prueba de que su cosmética es segura y, lo que es igual de importante, consciente.