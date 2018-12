Jorge Javier Vázquez, el rey de la comedia musical

Un espectáculo completo

Vínculo con las islas

El éxito va acompañando la gira, con llenos allá dónde va, pero su visita a Canarias será muy especial. «Tengo un gran vínculo con las islas, una relación muy especial a lo largo de mi vida», recalca. «Mi primer viaje en avión con 18 años, en compañía de mis padres, fue a Tenerife. Tuve un novio canario y cada vez que puedo me doy una escapada a las islas. Maspalomas, por ejemplo, me encanta», resalta.

Dentro de esa sinergia especial entre Jorge Javier y Canarias, el presentador apostilla que en su anterior espectáculo, Iba en serio, «la mejor función de toda la gira fue la primera que realizamos en Tenerife en el Auditorio Adán Martín. Fue un domingo y recuerdo aquella tarde como algo increíble. Con esas ganas voy de nuevo a las islas para reencontrarme con el público con un espectáculo que no dejará a nadie indiferente», manifiesta convencido.

Su día a día es intenso, pero él no rehúye de él. «Trabajo menos de lo que parece», indica con su habitual sentido del humor. Atiende nuestra llamada en su casa, su hábitat normal cuando no está en el plató televisivo o sobre un escenario. Asumir la popularidad que tiene no ha sido fácil, pero Jorge Javier Vázquez es muy realista cuando habla de esta situación. «Está claro que la repercusión que tiene la televisión es enorme, pero yo he sido quien ha decidido llevar esta vida, por lo que no te pesa. Ha habido épocas en la que el agotamiento era enorme, pero debo decir que ahora mismo me encuentro con mucha energía, algo que también me lo da el teatro. Reconozco que años atrás pasé por una crisis profesional y quería desaparecer del mapa, pero esto ya lo tengo superado. Ahora me divierto mucho trabajando y el teatro me ha abierto otras ventanas a la ilusión», confiesa.