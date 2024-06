Jennifer López y Ben Affleck vende su casa familiar por 65 millones de dólares El portal 'Page Six' habla de «inminente divorcio» de la pareja

R. C.

Joaquina Dueñas Domingo, 9 de junio 2024, 14:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El portal Page Six ha confirmado que los actores Jennifer López y Ben Affleck han puesto a la venta su casa familiar de Beverly Hills, en California, por 65 millones de dólares, incluso habría confirmado el agente inmobiliario que se estaría haciendo cargo de la venta de la mansión. Una noticia que ha hecho saltar todas las alarmas ya que son varios los indicios que apuntan a una posible crisis entre la pareja. Medios estadounidenses han hablado recientemente de «inminente divorcio» tras las sonadas ausencias de Ben en algunos de los eventos en los que su mujer ha sido la protagonista.

El precio por el que han puesto la villa a la venta supondría una pérdida económica, ya que tras la compra en mayo del año pasado por algo más de 60 millones de dólares, invirtieron una importante suma de dinero para las mejoras, a lo que hay que sumar el nuevo impuesto sobre propiedades de súper lujo en Estados Unidos.

De momento, los representantes de los actores no se han pronunciado al respecto y los intérpretes han aparecido de la mano en varios eventos familiares, una muestra de que su unión seguiría adelante, aunque sus semblantes serios arrojaban dudas sobre la salud de su matrimonio.

En todo caso, también hay quien defiende que la venta de la mansión no se debe al divorcio sino a problemas económicos ya que el último disco de la cantante no habría cosechado el éxito esperado. Además, Jennifer López ha cancelado su gira para pasar más tiempo con su familia, también se achaca a que la estrella de la música no habría vendido suficientes entradas para seguir adelante con el proyecto.