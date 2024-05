Jennifer López y Ben Affleck reaparecen en medio de fuertes rumores de crisis

Llevábamos tiempo sin ver juntos a Jennifer López y Ben Affleck, concretamente, desde el pasado 30 de marzo, cuando salieron a comer en Nueva York. En este tiempo, han surgido fuertes rumores de crisis en el matrimonio al trascender que está acudiendo a terapia de pareja. La actriz estuvo sola al estreno de 'Atlas', su nueva película, el pasado 4 de mayo. Dos días después, el 6 de mayo, tampoco hubo rastro de Ben en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York donde Jennifer lució espectacular como una de las anfitrionas en la archiconocida Gala MET. Ahora, han reaparecido juntos con motivo de la actuación de la hija del intérprete 'Batman', Seraphine, de 15 años.

La pareja se ha dejado ver en los alrededores del instituto de la joven llevándole un ramo de flores. Pero no han ido solos, lo han hecho acompañados de Emme, uno de los mellizos que Jennifer López tuvo con Marc Anthony, y con Samuel, el hijo pequeño de Ben. Una presencia que ha despertado la curiosidad de los presentes. De hecho, ya hay quien ha comentado la actitud del matrimonio. «Ben no parecía feliz de ver a Jennifer. Cuando la vio bajar de coche, no se abrazaron ni se besaron», ha contado un testigo al 'Daily Mail'.

Son varias las pistas que han ido reforzando la teoría de la posible inminencia del divorcio. Jennifer López estuvo sin su marido en los desfiles de moda de París, lo que se suma a las ausencias ya mencionadas. Pero una de las claves más importantes es la que ha revelado el portal 'TMZ' que ha asegurado que el actor lleva varios días durmiendo fuera de la casa familiar. El protagonista de 'Argo' ha sido fotografiado en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, donde se ubica una de sus residencias. En este sentido, la revista 'In Touch' ha recogido declaraciones del entorno de la pareja que ha destapado que «Ben ya se ha mudado». «Probablemente, tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay manera de que lo suyo hubiera durado», ha afirmado.

Jennifer ha alimentado los rumores dando 'me gusta' a una publicación de Instagram sobre relaciones rotas. Se trata de un post de la terapeuta de parejas Lenna Marsak en la que detalla el desafío que supone estar con alguien que «carece de habilidades de comunicación afectiva». «No se puede construir una relación sana con alguien que carece de integridad y seguridad emocional», apunta la reflexión de la terapeuta.

En todo caso, la misma fuente que ha hablado de la separación es la que ha revelado que están acudiendo a terapia de pareja, por lo que parece que, de momento, no todo estaría perdido. Eso sí, mientras ella sigue luciendo sus anillos de compromiso y de boda, una fotografía publicada por 'TMZ' subraya que él se habría quitado la alianza.