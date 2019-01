Vuelven a acusar a Pedroche de plagio

«Queremos bosques por los que correr libres y seguras»

La presentadora de Atresmedia hiló este argumento ecologista con otro feminista, haciendo alusión de forma indirecta al suycesos de la joven asesinada recientemente en Huelva mientras corría por el bosque. «Si no queremos ser la próxima especie que desaparezca, pensemos qué mundo queremos dejar a nuestras hijas e hijos. Tenemos que ser conscientes de que no existe otro planeta al que mudarnos. Hagamos un planeta mejor, más habitable, con mares y bosques sanos».

«Queremos bosques por los que correr libres y seguras. Hablo como corredora y como mujer, que llevemos zapatos de cristal no significa que seamos cenicientas. Que nos pongamos las zapatillas y salgamos a correr solas, no significa que no sepamos si vamos a volver sanas y salvas. Basta ya de crear una sociedad de miedo y de terror: yo no me voy a callar hoy. Por las mujeres que ya no podrán levantar su voz en este año que comienza», finalizó Pedroche.