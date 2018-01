El traje de la Pedroche, ¿plagio a un canario?

Precisamente, Joshua Velázquez ya fue noticia en 2016 cuando otro modelo utilizado por Cristina Pedroche era idéntico a una creación que había realizado el modisto isleño para la cantante de la orquesta El Combo Dominicano. Esta circunstancia fue calificada por muchos medios de comunicación y en las redes sociales como un plagio, algo que se ha repetido por segunda vez consecutiva.

Y es que, tanto el de las campanadas de 2017 como el de este año, forman parte de una creación que realizó Joshua Velázquez compuesta por un vestido y un mono y, en ambas ocasiones, el resultado del confeccionado por Pronovias y el de Velázquez es idéntico, con el matiz de que el isleño lo diseñó un año antes.

«La verdad es que es mucha casualidad que coincidan los dos», dijo a este respecto Joshua Velázquez. «Yo hago piezas sueltas y en este caso se trata de un vestido entero y el mono que en su día llevó la cantante de El Combo Dominicano en la gira de 2016. En su día mucha gente me dijo que me habían plagiado, pero no le di importancia, más bien todo lo contrario, a pesar de que todo el mundo me decía que eran iguales. Creo que las evidencias halan por sí solas», sostiene.