Cachitos de tela y bendito hierro y cromo

Guste o no, Pedroche está creando escuela, aunque sea a base de repetirse con el estilismo -el de esta ocasión recordó mucho al de hace dos años-. Así, en Telecinco era María Patiño quien competía con aquella, con un escote de vértigo al que miraba más su compañera Mila Ximénez que su también compañero Kiko Hernández. De la canaria Lydia Lozano y su aspecto, mejor no comentar para evitar acciones judiciales... En TVE, Anne Igartiburu y Ramón García -con su capa- parecían un viaje en el tiempo o la sala de las glorias televisivas del Museo de Cera, mientras que en La Sexta hacían lo que podían con dos presentadoras con garra informativa pero poco festivos.

Los espectadores en Canarias tenían dos opciones: desde Firgas en Televisión Canaria y desde Agüimes en Televisión Española en Canarias. En ambas había algo de morbo en el ambiente. En cuanto a Firgas, porque la semana había estado marcado por el escándalo del alcalde, Manuel Báez, que dejó el cargo tras revelarse que suplantó a su hijo en unas oposiciones autonómicas, y también porque el año pasado -en aquella ocasión desde La Gomera- se habló más de lo que había bajo el traje de Eloísa González que de las campanadas. Al final, Báez no apareció y Eloísa González no dio pie a comentarios. En cuanto a TVE-C quedó otra vez en evidencia que entre Roberto Herrera y Jose Toledo no hay química alguna.