Timothée Chalamet: «Estoy a favor de la legalización de la marihuana»

Principalmente a la metanfetamina, un asunto que causa en EEUU más muertes que los accidentes de tráfico y las armas, recordó el actor, nominado al Óscar el año pasado por su trabajo en Call Me By Your Name y protagonista del filme del belga Felix Van Groeningen que ayer se proyectó en la Sección Oficial de la 66 edición del certamen donostiarra.

«En EE UU hay adictos no violentos a los que pillan con pequeñas cantidades de droga y pasan mucho tiempo en la cárcel, muchos afroamericanos, y eso no es correcto. Son cosas que pasan allí que creo que están mal, desfasadas, y sí, estoy a favor de la legalización». Un minuto antes, el director de la película se había declarado partidario de «dejar de meter a los adictos en la cárcel», preguntado por la inminente legalización de la marihuana en Canadá y su posición al respecto, comentario que fue acompañado en la sala por un tímido aplauso.