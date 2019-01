Kiko Rivera confiesa su adicción a las drogas

«Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar», explicó el hijo de Isabel Pantoja delante de las cámaras del reality show.

Todo ese proceso, relató, lo cortó Irene Rosales: «Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio ya soy un hombre limpio». Y añadió: «Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi vida pensaba que podrían solucionarse con las drogas. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo. No me quería ir sin decirle a la gente que se puede salir, que es muy malo, solo trae problemas». Rivera ya había adelantado su situaicón a raíz de que viera lo sucedido con Avicci el DJ sueco que se suicidó la pasada primavera a los 28 años, tras una vida marcada por la noche.

Kiko Rivera también desveló que el tratamiento continúa: «Ya hace un año y medio que estoy limpio. Me costó muchísimo. Gracias a Dios lo he conseguido, aún sigo con el tratamiento y haciéndome mis pruebas, donde todos los que me quieren pueden ver que sigo bien».