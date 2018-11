Aurah se derrumba con las fotos de su hijo

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa pudo ver unas fotos de su hijo después de nominar este jueves en el reality de Mediaset. Sucedió después de que Aurah Ruiz reconociese que no pasa su mejor momento en la casa de Guadalix porque no se acordaba mucho del hijo que tuvo con el futbolista Jesé Rodríguez. «No me acuerdo de su cara», llegó a reconocer.