Horacio Colomé, un intérprete en pleno auge

A sus 28 años el actor grancanario está viviendo uno de sus momentos profesionales más dulces con varios proyectos de relevancia internacional. Acaba de participar en el rodaje de una exitosa serie para Telemundo y Netflix en Colombia.

Horacio Colomé está viviendo un año intenso profesionalmente con proyectos en todos los campos interpretativos. Es consciente de la oportunidad única en la que está sumergido y la aprovecha al máximo. Cada día es para él un continuo aprendizaje. ¿Qué hace un actor canario como usted en Colombia? Me encuentro rodando la segunda temporada de una serie producida por Telemundo y Netflix. ¿Qué supone trabajar para una producción con el sello de Netflix? Pues supone un paso muy importante en mi carrera como actor, ya que es una de las plataformas más importantes a nivel internacional. Me siento muy agradecido y con mucha ilusión. Estoy trabajando muy duro para poder estar a la altura de una producción con éstas dimensiones. Por otro lado, el hecho de fichar en este proyecto no quiere decir que tenga un contrato fijo de por vida. Ojalá sea el comienzo de muchos otros.

¿Cómo es su día a día en el rodaje de la serie internacional? Me levanto a las 05.30 y llego a la localización a las 07.00. Me pego un buen desayuno, aunque me falta el plátano de canarias (risas) y voy directo a mi caravana donde estudio, descanso y me divierto con mi «guitalele», una especie de guitarra pequeñita que me llevo a todos mis viajes. Luego voy a vestuario, maquillaje y me preparo para la famosa «espera». La verdad es que nunca me aburro, trato siempre de organizarme de la mejor forma posible y de reservar energía para que cuando me toque estar en el set de rodaje, pueda dar lo mejor de mi. En los descansos, aprovecho para escribir, cantar, componer, estudiar, a veces me echo alguna siesta o charlo con mi familia, amigos y compañeros y compañeras. ¿Qué puede contar del rodaje? Pues sinceramente de momento muy poco. Es una gran producción y muy cuidada. Hay un muy buen equipo en todos los ámbitos y me tratan con mucho cariño. Estoy viviendo una experiencia maravillosa porque estoy conviviendo con actores y actrices mexicanos, chilenos, argentinos, españoles, italianos y rusos de primera línea. Estoy aprendiendo mucho de esta experiencia.

¿No le da vértigo? Me da vértigo y calma. Miedo y valor. Inseguridad y firmeza... Un cctel de sensaciones contradictorias con las que constantemente trato de lidiar. Sigo aprendiendo y entrenando. Trato de no pensar demasiado en el futuro, el si podré vivir de esto o no, aunque a veces me es inevitable. Muchas cosas se me pasan por la cabeza, pero tengo muy claro lo que quiero. La realidad es que ahora mismo lo estoy disfrutando como un enano. ¿Cómo le llega esa oferta? A través de mi representante de Colombia me llegó el casting. Me preparé la escena y la mandé por vídeo. A los dos días, estaba en Madrid en la moto y empezó a sonarme el móvil sin parar. Al rato devolví la llamada y me dijo que me habían cogido pero que tenía incorporarme en 48 horas. Mi reacción no fue saltar de alegría porque no me lo creía, ni siquiera en estos momentos en los que estoy respondiendo a la entrevista lo asimilo. Cuando al día siguiente recibí, en mi correo, el billete de avión, empecé a darme cuenta de que la cosa iba en serio... Cambi todos los planes que tenía y me lancé a la aventura.

Además de rodar en Colombia, ¿qué otros proyectos tiene entre manos? Después del rodaje en Colombia, viajo a Italia con una compañía de teatro musical francesa. Me hace mucha ilusión porque voy a estar de gira durante seis meses a partir de octubre por todos los teatros italianos. Siempre he querido actuar en Francés. En septiembre, espero poder estar presente para el estreno, en Las Palmas de Gran Canaria, de un cortometraje que rodé entre Gran Canaria y Madrid. Para octubre estaré con ensayos en Las Palmas de Gran Canaria para la XXV Temporada Lírica de Las Palmas de Gran Canaria que representaremos en el Teatro Cuyás. También tengo en la recámara un par de proyectos personales relacionados con la música y el teatro que pretendo ir poco a poco desarrollando, además de algunos otros que todavía no están cerrados al 100%. Y por último, el proyecto vital que tengo entre manos es el de seguir compaginando el trabajo con la formación y el entrenamiento. Quiero ser un actor internacional polifacético. ¿Qué balance hace del momento profesional que está viviendo? Ha sido un año muy bueno y quiero más. Este último, he tenido la suerte de trabajar en cine, televisión y teatro tanto en mi tierra como en distintas ciudades de la Península, Colombia e Italia. Así es como me gustaría vivir, haciendo lo que me gusta por todas partes. Me gustaría seguir igual y meter un poco más la cabeza en la ficción y cine.

¿Cuándo volverá a su tierra, aunque sea de vacaciones? Durante todo el mes de agosto voy a tener la suerte de poder tomarme unas vacaciones en nuestro paraíso canario. Como dije antes también estaré con un estreno en septiembre y en octubre en el Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué es lo que más añora? Todo lo que extraña un canario cuando está fuera de su tierra. Añoro la playa, la montaña, la gastronomía, el clima, la gente ... son tantas cosas, que hasta echo de menos la calima y la panza de burro... (risas). Pero lo que echo ms en falta es sin duda la familia y los amigos. Elegí una profesión maravillosa y apasionada pero que no me permite, en muchas ocasiones, el poder disfrutar de los míos todo lo que me gustaría.

Pura pasión por la música

Nacido un 10 de abril, el joven de origen grancanario siempre tuvo clara su pasión por la interpretación. Una vocación que comparte con el deporte, otro de sus alicientes en su día a día, y con la música. Como el mismo afirma «intenté ser un buen universitario y seguir los pasos de mi padre como empresario, pero cada día que pasaba, me iba dando más cuenta de que aquello no era lo mío.

