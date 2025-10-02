La unión de Ciuca y Primero Canarias enfada a NC y aleja un acuerdo de coalición para Madrid El representante de Nueva Canarias Pedro Quevedo afea que se hable de «unión nacionalista» cuando se intenta «liquidar» a su partido

Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) se sumó este miércoles de forma oficial al proyecto político Municipalistas Primero Canarias, liderado por Óscar Hernández y Teodoro Sosa, quienes abandonaron las filas de Nueva Canarias (NC) hace ya nueve meses. Las dos formaciones trasladaron un mensaje de «unión», desde la defensa de la política que se ejerce en la calle, «barrio a barrio». Esta alianza no le ha sentado bien a NC. En declaraciones de su concejal en la capital grancanaria Pedro Quevedo la unión es «insólita» y además solo busca «liquidar» a su partido, aunque se disfrace bajo la unidad nacionalista. En su opinión, Primero Canarias lo único que está haciendo es «entregarse a CC por fases».

Quevedo hizo referencia de esta manera a la iniciativa de Primero Canarias de crear una Mesa de Unidad para que los «partidos de obediencia canaria» confluyan juntos en las próximas elecciones generales. Una propuesta que Coalición Canaria (CC) recibió de mejor agrado que NC y que se definirá en el congreso constituyente de la nueva formación los días 17 y 18 de octubre.

Reparó, a su vez, en el nombre del proyecto liderado por Hernández y Sosa, que calificó de «sospechoso». «Si eres municipalista, será primero el municipio», consideró. A este respecto, enfatizó que lo que busca la nueva formación es «entregarse» a CC «por fases». «La primera fase es esta, la de crear la marca blanca. Eso lo tiene claro todo el mundo», especificó.

También recriminó que uno de los líderes de Primero Canarias se paseara por Telde «ofreciendo un montón de dinero», para que luego su alcalde, Juan Antonio Peña, de Ciuca, «que resulta que no es ni nacionalista ni progresista» se uniera al «partido del nombre insólito». «Yo creo que la hipocresía tiene su campo en la vida y en la política, pero el cinismo este no es razonable», concluyó el representante de NC.

No del todo ajenos al enfado de NC, Ciuca y Primero Canarias consolidaron ayer su alianza en un acto multitudinario, en el que acudieron representantes de las otro ocho formaciones grancanarias que ya se han adherido al proyecto de Hernández y Sosa.

El presidente de Ciuca, Daniel Reyes, restó importancia a las rencillas que pudieron tener en el pasado su partido y NC, del que proceden los impulsores de Primero Canarias. «Ahora Ciuca la forman personas distintas con una voluntad distinta, con una voluntad más constructiva y más evocada al municipalismo», reseñó, para poner en valor la apuesta de Primero Canarias por el «hecho diferencial» y la «identidad canaria», retando a un pulso a esa suerte de «forofismo futbolero de que se vota a PPo el PSOE, como si fueran el Barcelona o el Madrid».

«Nosotros buscamos sumar y creo que aquí es donde estamos más cómodos, rodeados de los primeros dirigentes de cada ayuntamiento, de nuestros semejantes, porque al final Ciuca es un partido de vocación plenamente municipal», agregó, mostrando la sintonía con los valores que defiende Primero Canarias.

Mientras, Juan Antonio Peña puso de manifiesto que «a nadie le pilla por sorpresa» esta unión y quiso dejar claro que Ciuca «no pedirá nada» a cambio a la formación de Hernández y Sosa, solo «formar parte de la historia, de este movimiento». También, que su independencia queda intacta pese al acuerdo.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, resaltó la adhesión «clave» de Telde a este proyecto, al ser la segunda ciudad de Gran Canaria, con 100.000 habitantes. «Hay quien dijo (de Primero Canarias): 'Vienen a destruir', pero no, venimos a unir todas», agregó, para luego enfatizar: «Vamos a por todas».

Por último, Óscar Hernández adelantó que Primero Canarias mantiene conversaciones con formaciones de otras islas que han mostrado interés en el proyecto, aunque, eso sí, todavía es pronto para hablar de nuevas alianzas.