Ciuca y Primero Canarias sellan su acuerdo: «A nadie le pilla por sorpresa esta unión» Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y uno de los líderes del proyecto de Municipalistas Primero Canarias, celebra el apoyo «clave» del gobierno de Telde, segunda ciudad de Gran Canaria

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:23 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

«Desde el nacimiento de Primero Canarias mostramos simpatía». Daniel Reyes, presidente de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), se pronunció con estas palabras sobre el acuerdo rubricado este miércoles entre su formación y Municipalistas Primero Canarias, proyecto liderado por Teodoro Sosa y Óscar Hernández, que abandonaron las filas de Nueva Canarias (NC) hace ya nueve meses.

Reyes enfatizó que la militancia de Ciuca «está encantada» con esta alianza, debido a la apuesta de Primero Canarias por lo «diferencial», al margen de los centralismos, y por la vocación que existe en los ayuntamientos.

Por su parte, Juan Antonio Peña, que gobierna en Telde bajo las siglas de Ciuca, reparó en que «a nadie le pilla por sorpresa» esta alianza, tras dirigirse a los presentes como «compañeros y compañeras». «Qué ganas tenía de decirlo», apostilló seguidamente.

El alcalde de Telde señaló que Ciuca «reivindica la unión» y que eso es precisamente lo que propone Primero Canarias. «Desde que nace Primero Canarias dijimos: 'Nuestro apoyo lo van a tener'», enfatizó.

Peña también dejó claro que Ciuca no pedirá «nada» a cambio al proyecto liderado por Hernández y Sosa, tan solo «formar parte de la historia de este movimiento»: «Venimos a sumar».

Teodoro Sosa puso el foco en que el apoyo del gobierno de Telde es «clave» para el proyecto, al ser la segunda ciudad de Gran Canaria, con más de 100.000 habitantes. «Hay quien dijo (de Primero Canarias): 'Vienen a destruir', pero no, venimos a unir», manifestó, en alusiones claras a su antiguo partido, NC.

Mientras, Óscar Hernández adelantó que Primero Canarias mantiene conversaciones con formaciones de otras islas que han mostrado interés en el proyecto. Eso sí, todavía es pronto para hablar de alianzas, puesto que primero habría que definir el tipo de acuerdo. Por el momento, Municipalistas Primero Canarias ya cuenta con el respaldo de nueve formaciones en Gran Canaria.