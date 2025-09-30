Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias La relación entre la formación teldense y la escindida de NC siempre se ha caracterizado por el enfrentamiento | «Las personas detrás de Ciudadanos por el Cambio no tienen nada que ver con las de 2023», indica Óscar Hernández

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 14:31 | Actualizado 15:06h.

Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), que preside Daniel Reyes y en cuya vicepresidencia está el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha dado el paso y se suma a Primero Canarias, el proyecto liderado por Teodoro Sosa y Óscar Hernández tras escindirse hace nueve meses de NC.

Ciuca es la novena formación política local que respalda a Primero Canarias, que sigue creciendo en apoyos. Está previsto que este miércoles las dos partes firmen el acuerdo.

El acuerdo entre Ciuca y los escindidos de NC choca 'a priori' por el enfrentamiento que ambas formaciones han mantenido históricamente en Telde. Sin embargo, como apunta el presidente de la gestora de Primero Canarias, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, la Ciuca de hoy no tiene nada que ver con la que había en 2023, algo que ha hecho posible el acuerdo. Como se recordará en enero de este año hubo un congreso y cambió en la ejecutiva de Ciuca. Reyes (consejero en el Cabildo de Gran Canaria) y Peña tomaron el relevo de Guillermo Reyes y Vanesa Cruz.

«Hay un cambio sustancial de las personas que las representan. Peña es un alcalde que está defendiendo perfectamente la ciudad y esto convencido de que se va consolidar», asegura Óscar Hernández, que defiende la aportación que puede hacer al proyecto de Primero Canarias. «Podría ser un miembro más de nuestra organización. Le preocupa lo mismo que a nosotros: los servicios de su municipio y desde el trabajo honesto y leal cabe en nuestra organización», manifiesta.

En cuanto a Daniel Reyes, Hernández destaca que «ha votado en ocasiones a favor del grupo de gobierno del Cabildo rompiendo la disciplina de voto del pacto con el PP y antes con Unidos por Gran Canaria».

Hernández aboga por superar el «pasado» para mirar al futuro y luchar por los intereses de los canarios. «Si nos limitamos al histórico no avanzamos nunca», asegura Hernández, que reconoce que «los pleitos» mantenidos entre Ciuca y NC (formación a la que ha pertenecidohasta hace nueve meses) fueron «duros» sobre todo en la marca en Telde. «Estoy convencido de que Daniel Reyes siempre nos ha tenido como ejemplo en la manera de trabajar que tenemos y de hecho, ellos plantearon acuerdos a NC en Telde y fue NC la que se negó en rotundo», apunta.

«Estamos en fase de crecimiento y esto obliga a perdonar buscando el avance y Ciuca cabe perfectamente dentro de la organización», asegura.

Este miércoles será en la sede de Primero Canarias donde los responsables de Ciuca y los de Primero Canarias den cuenta del acuerdo que han cerrado. En el acto participarán Juan Antonio Peña, Daniel Reyes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, así representantes de otros municipios de la isla que participan del proyecto de Primero Canarias.

