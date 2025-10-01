El PP pide el acta en el Cabildo a Daniel Reyes La decisión responde al «compromiso del Partido Popular con la transparencia, la coherencia y la defensa del interés general de Gran Canaria»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Ester, ha anunciado este miércoles que su formación solicitará el acta de consejero en el Cabildo a Daniel Reyes, tras confirmarse el acuerdo alcanzado entre Ciuca y Municipalistas Primero Canarias, que «altera sustancialmente el mapa político y las condiciones bajo las que se constituyó la oposición en la institución insular».

Carlos Ester indicó que este pacto «no solo desvirtúa la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, sino que también pone en riesgo la estabilidad de la acción política en el Cabildo, ya que introduce intereses ajenos al mandato recibido».

«El Partido Popular de Gran Canaria no puede mirar hacia otro lado. Creemos que lo más justo y coherente es reclamar el acta de Daniel Reyes para que esta vuelva al partido que obtuvo la confianza ciudadana y que tiene el mandato de liderar una oposición clara, responsable y libre de ataduras», afirmó el presidente insular.

Ester explicó que la decisión responde al «compromiso del Partido Popular con la transparencia, la coherencia y la defensa del interés general de Gran Canaria», recordando que los electores depositaron su confianza en su formación para ejercer un papel fundamental en la oposición.

«Se trata de un acto de responsabilidad. Gran Canaria necesita certezas, estabilidad y una oposición firme que fiscalice la acción del Gobierno insular sin depender de acuerdos externos que nada tienen que ver con el mandato ciudadano. El PP siempre ha defendido la autonomía de las instituciones y la lealtad a los votantes, y este es un paso más en esa dirección», apuntó Ester.

El líder de los populares grancanarios añadió que la política insular «no puede estar condicionada por pactos que modifican los equilibrios alcanzados en las urnas» y que «cuando se producen cambios de esta naturaleza, lo más honesto es devolver el acta a quien le corresponde».

«Nuestro compromiso es con la gente de Gran Canaria. Vamos a seguir trabajando con seriedad, con propuestas constructivas y con la firmeza que nos caracteriza. Lo que pedimos es que se respete la palabra dada a los ciudadanos y que no se utilicen las instituciones como moneda de cambio en acuerdos que responden a intereses ajenos», concluyó el presidente insular del PP.