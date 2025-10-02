CC se abre a un acuerdo electoral con Primero Canarias: «Hay que limar asperezas pero es posible» La diputada de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, considera que las islas necesitan esta unión

CANARIAS7 y Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:15

Coalición Canaria (CC) no le cierra la puerta del todo a Municipalistas Primero Canarias. Así lo dejó entrever ayer la diputada de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, quien admitió que espera que, con el tiempo, se cierren heridas y se limen asperezas para llegar a un acuerdo electoral con Primero Canarias, proyecto impulsado por los políticos escindidos de Nueva Canarias (NC) y liderado por Óscar Hernández y Teodoro Sosa.

Lo cierto es que Primero Canarias anunció la semana pasada su intención de crear una Mesa de Unidad para que «todos los partidos de obediencia canaria» confluyan de forma conjunta en las próximas elecciones generales. El objetivo final consiste en defender con más fuerza los intereses de Canarias en Madrid.

La medida se discutirá los próximos días 17 y 18 de octubre, en el marco del congreso constituyente de la formación. Un encuentro al que están invitado los diferentes partidos del archipiélago, entre ellos Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Siendo así, la diputada de CC defendió en una rueda de prensa la necesidad que tiene Canarias de tener un grupo independiente en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para lo que antes es necesario «superar diferencias que en ocasiones son más personales que ideológicas».

«Vamos a dar más tiempo, yo creo que todo es posible, ¿por qué no? Y creo que además Canarias lo necesita y que sería una propuesta de confianza para Canarias», aseveró Valido, quien considera que este posible acuerdo permitiría a los nacionalistas ser mucho más fuertes en sus reivindicaciones, con mucho más peso en cada votación y «que se nos tenga en cuenta, que no se nos desprecie y que no se nos menosprecie».