Torres: «Si no hay rebrotes, volverá cierta normalidad en otoño»

— Sanitariamente, Canarias ha ido mejor que otras comunidades en esta crisis, pero politicamente se ha saldado con el cese de dos consejeras. ¿La sociedad canaria ha estado a la altura, pero el Gobierno no? — Al revés. Después de que se decretara el estado de alarma entramos en unos días aciagos en todas las comunidades, y lo que se hizo fue calibrar que existía una gestión compartida, por lo que se creó un comité científico en el que intervienen varias consejerías aunque se centra en el aspecto sanitario y se paraliza el resto de la actividad política. Ahí se produce una distorsión, porque entendíamos que teníamos que caminar en el mismo equipo, lo que lleva consigo que, aún contando con la oposición y los agentes económicos y sociales, tuviera que tomar la decisión más dolorosa de toda mi vida pública y cesar a la consejera de Sanidad y cogió el área Julio Pérez, Ya estamos en la última fase de la desescalada y el trabajo ha sido bueno. El Gobierno de Canarias estuvo a la altura. De hecho, Teresa Cruz fue felicitada en el Parlamento por la gestión en los dos episodios iniciales del covid. Pero estábamos en un momento más exigente. — ¿Y en Educación? — En Educación ocurrió practicamente lo mismo. La consejera, María José Guerra, puso a disposición del presidente su cargo y lo acepté. Lo importante es que hubiera una orden consensuada para el final del curso y Valbuena (el consejero que ha asumido de forma temporal el departamento) está trabajando para que se puedan retomar las clases. Lo difícil es hacer lo que se ha hecho. Lo fácil es mantener lo que tienes aunque los resultados sean perores. — Los sindicatos están pidiendo una reforma más profunda en Educación. ¿Habrá más cambios? — El pasado domingo dije que las dimisiones son oficiales cuando están en el Boletín Oficial. Me refería a la del director general de Innovación (que presentó su renuncia el domingo aunque posteriormente decidió seguir en su puesto), propuesto por Guerra, que tuvo máxima libertad para elegir a sus colaboradores. Al final, Gregorio Cabrera está trabajando con Valbuena y los cambios en ese área ya serán responsabilidad de la persona que asuma la Consejería. Guerra se ha ido como una señora.

— Baleares ya ha presentado un plan piloto para que en junio empiecen a llegar turistas alemanes y además ha propuesto incentivos para reactivar el mercado peninsular. ¿Qué horizonte y que medidas plantea Canarias? — Se está ultimando un plan de reactivación turística entre el Estado y las autonomías y nosotros hemos puesto sobre la mesa algunas medidas. Entre ellas, hemos pedido que bajen las tasas aeroportuarias como hicimos en 2009 y durante la quiebra de Thomas Cook. Igualmente, hemos propuesto establecer mecanismos para tener turismo con máxima seguridad sanitaria, porque lo peor que le puede pasar al sector es que abramos nuestras fronteras sin control sanitario y luego tengamos que cerrarlas por un rebrote. El mayor riesgo que tiene Canarias en este momento es que, una vez controlada la situación interna, se produzcan contagios que vengan del exterior. Por eso hemos pedido que se hagan test en origen y que se costeen por tres partes -el turoperador o agencia, el hotel e incluso con aportación pública-. También planteamos fórmulas para mejorar aspectos de seguridad sanitaria en los ocho aeropuertos canarios y reforzar esos sistemas para hacer pruebas serológicas y una trazabilidad del turista. En tanto no aparezca una vacuna, esta es la mejor fórmula, y no es fácil conciliar todos los intereses porque hay quien quiere salir cuanto antes, llenar los aviones... Nosotros proponemos que los aviones vengan llenos pero con las pruebas hechas. Nuestra temporada fuerte es septiembre, octubre y noviembre y a día de hoy, los datos no están mal. Hay reservas para hoteles que rozan el 50%. Si se materializa y no hay rebrote, significará que cuando lleguen esos meses, iremos caminando desde esa cifra para tener normalidad de aquí a final de año. — ¿Habrá incentivos? — El problema está en el coste del test. En este momento, los más baratos y con fiabilidad suficiente rondan entre 40 y 50 euros y eso en el porcentaje del paquete turístico es bastante elevado. Tenemos que ver cómo se sufraga, porque haciéndolo se puede llenar el avión y resultará rentable volar. — ¿Le da confianza que una persona sin experiencia, Teresa Berástegui, esté en la dirección de un sector importante como el turismo en un momento tan delicado?

— En el Gobierno somos cuatro fuerzas políticas y cada formación es la responsable de hacer las propuestas de su equipo. En eso no tenemos nada que decir y, a priori, no podemos calibrar que una persona sea válida o no para una responsabilidad pública. El trabajo de Sergio Moreno ahí queda y la consejera de Turismo apuesta por otra persona para la Viceconsejería. La vamos a ayudar para que haga un buen trabajo en un área estratégica. — ¿Canarias tiene un plan B por si el turismo no tira de la economía? — La urgencia es recuperar aquello que nos genera economía, preservar el comercio, apostar por la agilización administrativa de las licencias, potenciar el campo, cambiar hábitos y defender lo que somos dentro de las regiones ultraperiféricas. No es previsible que recuperemos los 16 millones de turistas. El que quiera hacer viajar querrá ir a un sitio seguro y ahí tenemos que estar. El riesgo es que no se hagan los controles. En la anterior crisis, el año que más bajamos en número de turistas, tuvimos ocho millones. Luego se bajaron las tasas aeroportuarias y recuperamos mucho. Este año preveíamos 14-15 millones de visitantes. Después, cuando se desencadenó la pandemia hablamos de cinco millones. Luego tres. Hoy los datos son mejores que hace un mes. Las reservas van bien. Si conseguimos llegar a cinco millones sería magnífico, y hay quien afirma que nos vamos a recuperar mejor que lo que se vaticina. — Pero aún así, eso significa muchos meses más en ERTE, muchas personas con un ingreso mínimo para sobrevivir... ¿Habrá un incremento de la bolsa de pobreza? — Si hay una prestación pública -un ERTE, una prestación, un ingreso mínimo-, no habrá un colapso ni una quiebra social. Cuando desaparezcan, la situación sí puede ser dramática. Por tanto, estos meses son fundamentales. Es una combinación de mantener la ayuda pública el máximo tiempo posible y recuperar la situación económica para que esa ayuda pública acabe, porque no hay capacidad de mantenerla en el tiempo. Y para eso es clave que no vayamos atrás en las fases. — En la prisa por recuperar la normalidad parece que queremos volver al mismo modelo de antes de la crisis y que nos llevó a altos niveles de exclusión. ¿Volveremos a lo mismo? — Todo depende de las urgencias que se tengan. Desde el Pacto de las Flores queríamos caminar hacia un modelo productivo diferente, pero en este momento tenemos que recuperar aquello que nos da ingresos a corto plazo y que mantenía la economía de Canarias. No podemos pensar en otro modelo cuando el 60% de los trabajadores son del sector servicios, porque sería mandarlos a una situación de desempleo sin alternativa. Hay que verlo a medio plazo. No creo que nada sea igual y eso llevará a una afección en lo económico.

—¿Habrá cambios en los incentivos fiscales, por ejemplo en la RIC, para fomentar el cambio del modelo productivo e impulsar otras actividades? — Sí, está recogido en el Pacto por la Reconstrucción que se firma hoy. Se prevén modificaciones legislativas en el REF, entre ellos la RIC, para poder dedicar esos fondos a generar empleo y dar liquidez a las empresas. — Hoy se firma ese Pacto de Reconstrucción. ¿Qué garantías hay de que se lleve a cabo y no se quede en una foto? — Este pacto surgió de una comparecencia en el Parlamento el 16 de marzo y después de múltiples reuniones.Fuimos la primera comunidad que se sentó con la oposición para compartir propuestas y se abrió a agentes económicos y sociales, cabildos y ayuntamientos. La primera medida fue poner sobre la mesa el cierre de la conectividad y hubo matizaciones, porque íbamos a turismo cero. Yo entendí que había que concluir ese trabajo modélico con un documento que nos comprometiera a todos los que habíamos participado en esas reuniones. Hasta el último momento seguiré intentando que se sumen todos (el PP mantenía hasta ayer su negativa a rubricar este documento). Ellos estarán también en el plan posterior que tendrá ficha financiera para actuaciones concretas. Y para eso necesitamos certidumbres económicas. Sinceramente creo que es un buen documento. Era más sencillo haber alcanzado un acuerdo solo con el consejo asesor. Este es más ambicioso y tiene más riesgos. Es simbólico que se firme el Día de Canarias porque creo que es lo que la ciudadanía espera. Lo que no espera es la bronca política. No hago esto para una foto.

— ¿Cuando prevé que en Canarias se empiecen a ver datos positivos? — Seguramente tardaremos más que otras comunidades. País Vasco, por ejemplo, ya ha recuperado el sector industrial en un 50%-60%. Nosotros, que dependemos fundamentalmente del turismo, tardaremos un poco más. Pero si en estos meses conseguimos que la gente pueda venir con seguridad y no haya rebrotes, recuperaremos la economía, habrá consumo y saldremos mejor de lo que estiman nuestras propias previsiones. Eso me trasladan los agentes económicos, que dicen que la única amenaza es que hagamos las cosas mal. Pero hemos aprendido. El sistema sanitario está bien preparado. Hoy (ayer) tenemos seis personas en UCI y seguramente este fin de semana ya no quede nadie. Lo fundamental es estar preparado para cuando vuelva a aparecer alguien con coronavirus. Porque habrá pequeños rebrotes que se deben controlar inmediatamente para no volver atrás. Esto es lo que más miedo da, porque tenemos que volver a la normalidad. Estamos preparados para que en septiembre u octubre podamos tener una cierta normalidad en los sectores económicos fundamentales de Canarias. — La situación de la inmigración ha puesto al límite a las ONG. ¿Se implicará el Gobierno de Canarias para buscar una solución con el Estado? — Nos estamos implicando y hemos cedido espacios propios para albergar inmigrantes. Es un asunto que todos los días trato con el delegado del Gobierno y ONG porque tenemos un problema importante y lo he trasladado en varias ocasiones a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes. Es uno de los asuntos que queremos abordar en la Comisión Bilateral porque siguen llegando pateras y, con el espacio aéreo está cerrado, se quedan en las islas y son más de los que podemos asumir. Es un drama social y humanitario y hemos reclamado al Estado que habilite espacios militares y que haya más financiación. — ¿Qué mensaje traslada a los canarios en esta desescalada? — Pues que no nos podemos relajar. Los canarios lo han hecho bien, lo siguen haciendo bien, pero se debe mantener la responsabilidad y la prudencia. Dentro de 14 días sabremos lo que se ha hecho mal hoy, como ha sido ese entierro multitudinario en Tenerife, que me generó mucha indignación. Tenemos que ser exigentes en la desescalada. — ¿Como ve la crispación creciente en el Congreso? — Me abochorna lo que he visto. Nos equivocamos si hacemos política de esta crisis. Me preocupa la situación porque hay un ambiente casi prebélico, pregolpista, predemocrático en el Congreso y alguien tendrá que pararlo, porque así es imposible sentarse para acordar nada. Afortunadamente, Canarias es otra cosa.