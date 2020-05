Aprobado el Pacto para la Reactivación de Canarias

El Pacto para la Reactivación Social y Económica es la herramienta más importante «para lograr sobreponernos a la actual situación» y por ello se basa en siete ejes: conservar los servicios públicos fundamentales, reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias, atender a los más vulnerables, mantener y recuperar el empleo, reimpulsar la actividad económica, agilizar los trámites administrativos e impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El objetivo claro es que nadie se quede atrás y no recortar recursos en asistencias esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, añadió Torres.

Por ello el pacto compromete a los que lo han firmado a defender su contenido «y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles: a nivel estatal y europeo; a través de los representantes públicos en las Cortes y en las instituciones comunitarias, y por medio de la capacidad que tienen los empresarios, sindicatos y todas las organizaciones canarias que se han comprometido en la reactivación de nuestra tierra», subrayó.

Afirmó el presidente que Canarias es, objetivamente, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico porque la Covid-19 «ha golpeado a nuestro principal sector productivo, el turismo, y además lo ha hecho en el peor momento: en plena temporada alta».

Por eso ha sido determinante la puesta en marcha de los Expedientes Reguladores Temporales de Empleo por causa de fuerza mayor y no romper el vínculo contractual porque «roto ese vínculo lo que queda es el paro y la angustia de no saber si volverás a tener una oportunidad. Si no fuera por esos ERTE hoy estaríamos hablando de cifras de desempleo espeluznantes en las islas», advirtió.

El Pacto de Canarias compromete a articular acciones, con la colaboración del Gobierno de España, centradas en el turismo, con medidas vinculadas a la promoción de los productos turísticos, a la rehabilitación de espacios hoteleros, comerciales y de uso público, y al impulso de la digitalización en el sector. También la cultura, que puede y debe vincularse aún más al turismo como generadora de economía, continuó Ángel Víctor Torres, quien afirmó que en el sector privado se proponen medidas para dotar de liquidez a las empresas, agilizar las subvenciones y desarrollar programas de compensación para aquellas compañías que, por ejemplo en el transporte, han operado durante esta etapa en condiciones desfavorables.

«Deben las instituciones comprometerse en la vigilancia de los precios de los billetes y defender, como un derecho intocable, la bonificación del 75 % para los residentes canarios», prosiguió el presidente, quien también aludió a medidas extraordinarias por la crisis como el aplazamiento tributario, o completar el llamado paro de los autónomos se proponen como compensación para la reactivación económica, entre otras.

La construcción, por sus características, puede reactivarse antes e impulsar la regeneración y creación de empleo y por eso será necesaria la inversión pública en edificación y obra civil, detalló el presidente, quien también enumeró las propuestas en el ámbito industrial, agrícola, ganadero y pesquero.

«Hemos aprendido también mucho en estos meses de pandemia, a valorar el esfuerzo de colectivos profesionales que son básicos en nuestra sociedad y por esa razón, este Pacto de Canarias dedica un gran apartado a la sanidad, los servicios sociales y la educación», añadió Torres, quien dijo que volver a las aulas en el nuevo curso será un reto, porque todo el alumnado tendrá que someterse a estrictas medidas de seguridad y ello requerirá de importantes inversiones públicas.

En cuanto a la sanidad, el pacto compromete a invertir o exigir inversiones en espacios hospitalarios, reforzando la red de Atención Primaria y vigilancia epidemiológica, modernizar la sanidad pública mediante el uso de nuevas tecnologías; fomentar la investigación médica e incrementar la coordinación con las universidades.

Agregó que Canarias, en el ámbito social, se enfrenta a momentos difíciles, pues si la pobreza ya era estructural antes de la crisis sanitaria, ahora «más que nunca» hay que pensar en proteger a los más vulnerables porque es inadmisible que crisis económica alguna agrave su situación.

«Hoy 30 de mayo, Día de Canarias, en este Parlamento que empezó a funcionar hace exactamente 37 años, comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito en los próximos años», apostilló el presidente.

El pacto ha sido firmado por Antonio Rico, como representante del tercer sector; Ismael de la Fe y Candelaria Delgado, de los colegios de trabajadores sociales de las dos provincias; Águeda Victoria Francisco, de UGT; Inocencio González, de CCOO; Santiago Sesé, por las cámaras de comercio canarias; Agustín Manrique de Lara, de CCE; José Carlos Francisco, de la CEOE; Concepción Brito, de la Fecam; Casimiro Curbelo, por la Fecai; Melodie Mendoza, por ASG; Manuel Marrero, por Podemos; Luis Campos, de Nueva Canarias; José Miguel Barragán, por CC-PNC; y Nayra Alemán, del PSOE.

El documento del Pacto consta de tres bloques, la declaración institucional, su desarrollo pormenorizado y el anexo con la previsión presupuestaria, una estimación económica de las propuestas que suman una cifra global de 15.528 millones de euros para 2020.

Ese umbral resulta de la suma de las aportaciones previstas al menos desde cinco vías: Comunidad Autónoma de Canarias, que ya aporta su Presupuesto de ingresos para 2020 con la merma prevista por el descenso de la recaudación tributaria en 1.500 millones de euros (7.213 millones de euros); los fondos de los ayuntamientos (2.273 millones); los recursos de los cabildos (1.960); los fondos del Estado (3.163), y la financiación privada (3.919).