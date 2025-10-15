Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias» El ministro da por sentado que el informe de la UCO confirmará su inocencia

Ángel Víctor Torres se ha enfrentado al PP en la sesión de control del Congreso.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:03 | Actualizado 10:11h.

El Congreso de los Diputados ha sido escenario este miércoles de un tenso careo entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el diputado del Partido Popular (PP) Eduardo Carazo, que sacó a relucir la presunta implicación de Torres en la trama de corrupción del exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el antiguo secretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán.

Carazo, en la sesión de control, le espetó a Torres que había convertido a Canarias «en paraíso de la corrupción socialista» cuando fue presidente del Ejecutivo regional, en referencia a los contratos sanitarios de la trama vinculada al comisionista Víctor de Aldama.

En relación con eso, Torres dijo que tanto la Audiencia de Cuentas como la Intervención y el Tribunal de Cuentas han fijado que el contrato con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario en la pandemia de covid fue legal.

El ministro le preguntó a Carazo si dejará su escaño cuando el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encargado por la Audiencia Nacional deje claro que no cometió ilegalidad alguna. En ese punto, Torres se dirigió expresamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a otros dirigentes nacionales de ese partido, como Cuca Gamarra y Miguel Tellado, para recordarles que habían pedido su dimisión sin conocer el contenido de ese informe de la UCO.

Carazo llegó a señalar que ese informe de la UCO puede confirmar «si a las chistorras les echaban mojo picón», en referencia al léxico empleado por Cerdán, Ábalos y Koldo para referirse a supuestos pagos en metálico.

Torres reiteró que el PP había «calumniado» sin pruebas a una persona inocente e insistió en preguntar qué harán los dirigentes del PP cuando la UCO así lo refleje.