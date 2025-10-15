El Parlamento rechaza las filtraciones que implican a Torres en irregularidades en la compra sanitaria Solo Vox votó en contra de la propuesta socialista que pide reforzar la seguridad y custodia de los documentos parlamentarios

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:37 Comenta Compartir

El pleno del Parlamento canario aprobó este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista en la que se condena la filtración de documentación reservada con el único voto en contra de Vox.

La propuesta, presentada a raíz de la filtración a los medios de comunicación del informe preliminar de la comisión de investigación de compra de material sanitario que señala al ministro de Política Territorial Ángel Victor Torres por irregularidades cometidas, incide en que se menoscaba la integridad de los procedimientos parlamentarios y se erosiona la confianza en las instituciones públicas, por lo que plantea también revisar y reforzar los mecanismos de seguridad y custodia documental.

El portavoz del grupo socialista, Sebastián Franquis, dijo que es la primera vez que se filtra a los medios de comunicación un informe preliminar «sobre un asunto que ni siquiera se ha discutido y debatido por los grupos parlamentarios», en referencia al borrador de la comisión de investigación.

Franquis cree que se ha hecho con el afán de «dañar la imagen» de Torres, al tiempo que ha valorado la «contundencia y el rigor» de la Mesa del Parlamento para condenar los hechos.