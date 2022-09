Sánchez apela al 75% de ayuda aérea para avalar el trato estatal a Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló ayer a la bonificación del 75% del transporte aéreo a residentes -establecido en el REF- como prueba de que su Gobierno otorga un trato justo a Canarias.

Se defendió así el jefe del Ejecutivo de los reproches de CC y ASG por el hecho de que el plan de choque contra la crisis subvencione las guaguas al 50% frente a la gratuidad de los trenes de cercanías en la península.

«Este es un Gobierno que bonifica el 75% del transporte aéreo y se tendrá que reconocer que esto es un esfuerzo justo para los canarios», señaló Sánchez. Recordó asimismo que el Ministerio de Transportes firmó con el Gobierno canario un acuerdo para subvencionar el transporte colectivo en las islas al 50% frente al 30% de otras comunidades.

Defendió también el presidente la gestión de las ayudas a La Palma y la actuación de su Gobierno ante la inmigración irregular, que reconoció que «va a continuar».

El líder de CC y senador autonómico, Fernando Clavijo, acusó a Sánchez de cometer «una indignidad» por tratar a los canarios como «ciudadanos de segunda».

«No sé si lo ha hecho por ignorancia o por desprecio», expuso, «pero se lo volvemos a repetir, las guaguas son nuestros trenes y ustedes han decidido que la gente siga pagando por algo que en el resto de España es gratis», añadió.

El senador nacionalista reiteró que el plan de choque energético no es válido para Canarias y planteó a Sánchez algunas medidas concretas para Canarias, como la actualización de los costes tipo del transporte para adaptarlos a la subida del precio de los carburantes -que en algunos casos ha hecho que se triplique el precio del flete-, la deducción del 60% del IRPF a los palmeros durante diez años y un plan de dotación de personal y medios a las oficinas de la Seguridad Social para que se puedan tramitar el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas.

«Canarias no es solo un lugar de vacaciones, es la tierra donde viven más de dos millones de ciudadanos», indicó Clavijo, «es el autónomo que no llega a fin de mes y el mayor al que no le alcanza la pensión. Esa es la Canarias para la que le pedimos que actúe», concluyó.

Por su parte, el senador de ASG por La Gomera, Fabián Chinea, recordó al presidente del Gobierno que la situación actual, «con más incertidumbres que certezas», es un problema global «que exige una respuesta territorial».

Ante el «otoño caliente» que llega marcado por la inflación y los efectos colaterales de la guerra de Ucrania, especialmente el desabastecimiento de energía, Chinea recalcó que las administraciones están obligadas a desplegar una amplia cobertura para garantizar la protección social y económica de los más afectados.

«Es una pena que muchos sigan más preocupados en fomentar las peleas partidistas, cuando lo que nos toca es afrontar nuevos desafíos que requieren de respuestas colectivas», señaló.

En esta línea, el senador gomero ofreció su apoyo al Gobierno «siempre que actúe con responsabilidad en coordinación con los territorios, con iniciativas que vayan encaminadas a mejorar la vida de los canarios», expuso.