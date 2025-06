La salida de los menores se retrasa pendiente de dos trámites: «La situación es desesperada» Infancia debe llevar al Consejo de Ministros dos proyectos de decreto ley: el protocolo de traslados y la capacidad ordinaria de las regiones. Canarias no lo ve necesario

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de junio 2025, 02:00

El reparto de los menores migrantes no acompañados que tutela Canarias debía empezar a principios del verano, pero aún no hay fecha concreta. De hecho, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican que quedan dos trámites legales pendientes. Mientras tanto, Canarias, que no comparte esta visión, afirma que sus centros están en «una situación tremendamente desesperada».

Antes de activar el real decreto ley que permite la distribución de niños, niñas y adolescentes extranjeros solos entre comunidades, el ministerio que dirige Sira Rego debe elevar al Consejo de Ministros dos nuevas normas. Por un lado, el protocolo a seguir para el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades, un texto que ya ha pasado por la fase de información pública y, por otro, el decreto que estipula la capacidad ordinaria de las regiones, una vez que ya se cuenta con los datos actualizados de todas ellas. La única que se negó a entregarlos fue Aragón, pero la justicia la obligó a cumplir.

Pero ni para uno ni para otro hay fecha, o al menos las fuentes del Ministerio de Infancia no la han concretado.

Mientras no se aprueben ambos decretos, Infancia no podrá decretar la contingencia migratoria extraordinaria que ya pidió Canarias hace dos meses al tener sus recursos con una ocupación tres veces mayor a la de su capacidad ordinaria.

Solicitado hace dos meses

Para el Ejecutivo regional, sin embargo, este procedimiento es innecesario. «El real decreto ley que modifica la Ley de Extranjería establece incluso unos criterios en base a los cuales se calcula el número de menores migrantes solos que le corresponde a cada comunidad autónoma, en base a esos criterios aprobados y que se encuentran en un anexo de la Ley de Extranjería. Ya Canarias tiene las condiciones para ser declarada en situación de contingencia migratoria extrema y nosotros así lo hemos solicitado hace dos meses. Le toca al Ministerio otra vez cumplir la ley», afirma en conversación telefónica el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

Para el también viceconsejero de Presidencia, «quien tiene la obligación de cumplir la ley es el Gobierno del Estado. Y si las comunidades autónomas no cumplen, que movilice a los servicios jurídicos o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», añade.

Derivaciones antes del verano

Canarias, recuerda el portavoz, ha reclamado que las derivaciones comiencen antes del verano -que arranca este sábado 21 de junio-. «Además, la que dijo que tenían que comenzar también antes del verano fue la ministra. Sira Rego vino de visita con motivo del mes del Día de Canarias y lo dijo», afirmó.

En una entrevista con este periódico el 30 de mayo, Rego dijo que las derivaciones comenzarían «este verano» porque ya tenían «los recursos económicos», además de «un reglamento que se está tramitando y que vamos a estar en condiciones de tener listo para el mes que viene y, a partir de ese momento, nos ponemos en marcha, pues ya estamos en condiciones de declarar la contingencia migratoria extraordinaria para Canarias».

Saturación en los centros de menores

«Nosotros estamos en una situación de saturación, con dificultades para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores migrantes no acompañados y estamos en una situación crítica desde hace meses. La responsabilidad es del Estado porque podría estar haciendo mucho más de lo que está haciendo», zanjó Cabello.

El Gobierno de Canarias se dirigió el pasado lunes al central para reclamar, además, 194 millones de euros por los gastos extraordinarios que supone hacerse cargo de los más de 5.500 menores extranjeros solos que tiene a su cargo. «Hay un ministro que preside una comisión interministerial para la coordinación del drama migratorio, Ángel Víctor Torres, y nosotros hemos colaborado. Pero la última comunicación fue la del presidente Clavijo para volver a poner sobre la mesa la situación desde la perspectiva económica», afirmó Cabello, quien insistió en que la responsabilidad es estatal. «Podrían hacer más y no lo hacen», lamentó el portavoz.