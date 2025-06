Canarias reclama al Estado 194 millones para la atención a menores migrantes

L. del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de junio 2025, 15:59 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias enviará «una comunicación» al Ejecutivo central en la que reclama el pago de 194 millones de euros para hacer frente a la atención a los menores migrantes que tutela el archipiélago en estos momentos: 5.551.

Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Cabello lamentó que «a día de hoy son 5.551 menores no acompañados los que se encuentran en 82 centros en la Comunidad Autónoma Canaria. Ahora mismo, con derecho a asilo entendemos que hay 1.138 menores, y la realidad es que, tres meses y medio después de que se aprobara el decreto ley que modifica la Ley de Extranjería, y más de dos meses y medio después de esas medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, seguimos igual». Esto es, ninguno de los menores extranjeros no acompañados que tutela Canarias ha salido para otra región.

«Seguimos con 82 centros totalmente colapsados, desbordados, y sigue sin producirse, por parte del Gobierno del Estado, la declaración de la contingencia migratoria. Por lo tanto, sigue sin darse cumplimiento ni apoyo ni ayuda a la situación en la que se sigue encontrando Canarias». Además, recordó el también viceconsejero de Presidencia, en esta época predomina la buena mar, por lo que se espera que se incremente el número de cayucos que llegan a las islas. «Nos habíamos fijado que el arranque del reparto fuera en verano, y este mes de junio era fundamental tener ya funcionando esa distribución hacia otros centros, hacia otras comunidades autónomas. Y la realidad es que seguimos de la misma manera», abundó.

En estas circunstancias, además, el Gobierno regional critica que el Estado no transfiera las ayudas aprobadas para hacer frente al costo del mantenimiento de los 82 centros abiertos.

«A finales del año pasado hubo un compromiso por parte del presidente del Gobierno de España de realizar una aportación económica para cubrir la desviación presupuestaria que estaba originando este tema, en torno a unos 100 millones de euros. De esos 100 millones de euros comprometidos el año pasado, solo han llegado 50. Y este año también se habían comprometido a otra aportación adicional de la que, a día de hoy, 16 de junio, seguimos sin saber absolutamente nada».

En cambio, dijo, «lo que sí les puedo decir es que ya la Consejería de Bienestar Social, la Dirección General de Infancia y Familia, se ha visto obligada a solicitar, por parte de la Consejería de Hacienda, cubrir 9 millones de euros de factura del mes de abril, casi 23 millones de euros de factura del mes de mayo, y la proyección hasta final de año está por encima de los 150 millones de euros», afirmó.

«Con Canarias. Ya no solo no se atiende cumpliendo la Ley de Extranjería, ya no solo no se atiende cumpliendo con las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, sino que tampoco se atiende cumpliendo con la palabra dada a Canarias para hacer frente a los gastos que está originando a esta Comunidad Autónoma. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo»