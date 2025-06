El Estado informará al Supremo el martes de las medidas con los asilados, pero sigue sin entrevistarlos

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 20 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El próximo martes 24 de junio se cumplen los 15 días que tenía el Estado para volver al Tribunal Supremo e informarle de las medidas que ha tomado con respecto a los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo y que tutela Canarias. Sin embargo, dice el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, más allá de reuniones técnicas, la situación «sigue exactamente igual». De hecho, afirma el también viceconsejero de Presidencia, no se ha entrevistado a ninguno de los casi 1.200 chicos que están en esta situación, un paso previo para integrarlos en el Sistema Internacional de Protección.

Cabe recordar que el Supremo obliga al Estado a informar cada 15 días de los avances, siendo éste el responsable de los menores que han solicitado asilo.

«Nosotros seguimos manteniendo de manera continua reuniones técnicas y de primer nivel, también entre la consejera, secretarios de Estado, incluso conversaciones entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de cara a poder seguir avanzando en ese protocolo que venga a definir cómo se cumplen esas medidas cautelares», dijo Cabello. Pero en la práctica, «la responsabilidad de presentar al Supremo el cumplimiento de las cautelares es del Estado. Nosotros vamos respondiendo o avanzando en función de los ritmos que nos vamos marcando de manera conjunta. Es decir, nosotros avanzamos, colaboramos», afirmó.

Con todo, añadió Alfonso Cabello, «por mucho que el Estado vaya ahora el día 24 y presente protocolos, lo cierto es que no se ha tocado nada. Siguen sin asumir a ningún menor. No se ha puesto un euro. No se han incrementado los medios materiales y no les han hecho entrevistas tampoco».