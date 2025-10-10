Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un menor llegado en patera a Canarias. EFE/ Carlos De Saá

Salen de Canarias los tres primeros menores llegados a las Islas tras la declaración de contingencia migratoria

Dos niños y una niña han abandonado sus centros hacia destinos establecidos por el Estado tras una estancia de aproximadamente veinticinco días en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Dos niños, de 16 y 17 años, y una niña, de 13 años, menores migrantes no acompañados que llegaron al Archipiélago tras la declaración de contingencia migratoria el pasado 28 de agosto han salido este viernes rumbo a otras comunidades en la Península. Los menores habían llegado a Canarias el pasado 15 de septiembre entrando por El Hierro y procedían de Gambia y Senegal.

Estas son las tres primeras derivaciones que se realizan atendiendo al RD658/2025 que regula la salida de los menores migrantes no acompañados por el procedimiento exprés, según el artículo 5, que establece 15 días para todo ese trámite. Sin embargo, los menores llevaban en las islas ya casi un mes porque el procedimiento es muy garantista con respecto a los derechos de los menores.

Para el Gobierno de Canarias, la primera salida supone un motivo de satisfacción porque por fin se pone en marcha lo estipulado a través de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, impulsado por el presidente Fernando Clavijo. Desde entonces, y tras la regulación a través de real decreto ley, sus desarrollos posteriores, y la declaración de contingencia migratoria el 28 de agosto, Canarias ha recibido a 41 menores que deben ser trasladados por esa normativa.

«Comienza a dar sus pasos más firmes este procedimiento, esperamos que empiece a engrasarse la maquinaria para que se puedan cumplir esos quince días naturales para su traslado efectivo a esas otras comunidades, en base a la resolución de ubicación definitiva firmada por el delegado del Gobierno», comenta la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez. «Es importante recordar que nos encontramos en contingencia migratoria y eso supone que tenemos los centros hacinados, por lo que es necesario que estos menores encuentren lo que han venido buscando a nuestro país, que es un presente y un futuro mejor».

Noticias relacionadas

El Estado valorará a los chicos asilados sin pasar por el Canarias 50

El Estado valorará a los chicos asilados sin pasar por el Canarias 50

Canarias exige más medios al Estado para que los menores salgan en 15 días

Canarias exige más medios al Estado para que los menores salgan en 15 días

Afinar con la edad de los migrantes: el reto de un médico canario y una informática marroquí

Afinar con la edad de los migrantes: el reto de un médico canario y una informática marroquí

Los mismos fallos con la edad impiden la salida de los primeros cinco chicos: dos son mayores

Los mismos fallos con la edad impiden la salida de los primeros cinco chicos: dos son mayores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  7. 7 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  8. 8 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  10. 10 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Salen de Canarias los tres primeros menores llegados a las Islas tras la declaración de contingencia migratoria

Salen de Canarias los tres primeros menores llegados a las Islas tras la declaración de contingencia migratoria