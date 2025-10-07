El Estado valorará a los chicos asilados sin pasar por el Canarias 50

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Canarias arrancó este martes al Estado el compromiso de practicar las valoraciones y entrevistas individualizadas a los menores migrantes solos con asilo en los centros de las islas en los que ya están, sin necesidad de trasladarse a las instalaciones del Canarias 50. Así lo explicó la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, tras la reunión interadministrativa que celebran cada martes para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo.

Rodríguez recordó que este tipo de entrevistas ya se estaban realizando con las niñas y jóvenes, dado que el viejo acuartelamiento de la capital grancanaria no cuenta con espacios separados para ellas. Ahora también se hará con los chicos, lo que «agilizará», en palabras de la directora general, este trámite necesario para dilucidar a qué recurso se envía al menor. «Después de un mes de haber reiterado todos los martes la petición por parte del Gobierno de Canarias de que los chicos comiencen a ser valorados en los centros de protección porque quieren continuar con su proyecto migratorio a través de la protección internacional, pero entendían que en Gran Canaria están siendo trasladados a un centro que es peor, que reúne unas condiciones peores a los centros de protección y, por lo tanto, hoy se nos ha dado el visto bueno a esa petición. Incluso a los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se retomarán las entrevistas a través de la unidad móvil que tiene la entidad Engloba, que es la que atiende a los menores con asilo en el Canarias 50», dijo.

Por otro lado, las islas han reiterado la necesidad de que el Estado cuente con plazas para menores asilados en Canarias, un recurso actualmente inexistente. Rodríguez explicó que algunos de los menores con derecho a protección internacional manifiestan tener arraigo en el archipiélago y para ellos sería necesario crear esas plazas.

«Hemos planteado que nos den respuesta con respecto a aquellos menores que tienen arraigo pero que tienen protección internacional, que no van a renunciar a la misma, porque además consideramos que es un derecho que tiene que ser atendido por el Estado, ya sea en península como también en Canarias. Le hemos planteado si tienen intención de crear algún centro en el que sean acogidos estos menores que tienen arraigo ya en nuestra tierra y nos han dicho que es algo que están estudiando y que esperamos que en las próximas semanas nos den respuesta», afirmó Rodríguez. La directora general añadió que en esa situación se encontraban entre 30 y 40 menores que están en el Canarias 50.

Rodríguez recordó que en la península los chicos que han sido ya trasladados están en centros de 10 o 12 plazas, con lo cual ya hay «una diferencia», dijo, con respecto al hacinamiento en el que se encontraban en los centros de las islas, tal y como reconoció el Supremo.

Determinación de la edad

Además, la directora general explicó que para evitar más confusiones y problemas, como los que se han dado tras la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria con menores que deben ser trasladados en 15 días y se ha frustrado al demostrarse que son mayores de edad, Canarias hará las pruebas de determinación de edad. Esta competencia, dijo Rodríguez, es de las comunidades de acogida, pero las islas prefieren «evitar conflictos». «Lo hicimos la semana pasada con el menor que llegó a Órzola y esta semana pasada, el viernes en concreto, pasaron 15 personas, de las que al final resultaron seis ser mayores de edad. Por lo tanto, por parte de Canarias, que no se diga que no vamos a poner todo de nuestra parte en colaboración, en este caso con la Fiscalía, que es quien tiene que determinar la edad de los menores», dijo.

De hecho, de las cinco resoluciones de traslado exprés que recibieron esta semana, dos personas han resultado ser mayores de edad, por lo tanto, «solo vamos a proceder al traslado de tres: una chica y dos chicos que son menores de edad y que ahora mismo lo que se está haciendo son las gestiones pertinentes con las comunidades de destino para garantizar, en primer lugar, que sean recibidos, porque es lo más importante y lo que nos preocupa en aras de proteger a los menores y que no lleguemos a un sitio donde tengamos que acabar llamando a la Jefatura Superior de Policía y a la Delegación de Gobierno de destino».

Pasos que se dilatan

La directora general de Infancia destacó que en el procedimiento de traslado exprés lo que se está dilatando son los expedientes en la Subdelegación del Gobierno: «Ellos nos notifican el expediente para comunicárselo al menor, es el que se está dilatando en el tiempo y está haciendo que no se cumpla ese periodo de los 15 días. Porque tras recibir la resolución es cuando tenemos los cinco días para comunicarle al menor a dónde va definitivamente», lamentó.

Ampliar La guerra de las cifras, la edad y más solicitantes Según el Ministerio de Migraciones, se ha atendido en el sistema de protección internacional a 292 chicos: 247 en el Canarias 50 y a 45 en centros, pero además de 71 se constató la mayoría de edad. Pero en total son 364 jóvenes. Para la Dirección General de Infancia, el problema es que los chicos van cumpliendo la mayoría de edad sin serle reconocido sus derecho. 900 menores refugiados siguen en las islas, y se han sumado 188 que han pedido asilo. 161 han salido de Canarias y 106 siguen en el viejo acuartelamiento.