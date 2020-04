Román Rodríguez: «Canarias no será el laboratorio del desconfinamiento»

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, analizó en Televisión Canaria la situación del archipiélago por la crisis del coronavirus y las consecuencias económicas que está provocando la pandemia global, golpeando directamente al sector turístico, el motor económico de las islas.

Rodríguez rechazó de plano que Canarias sirva de experimento para probar un posible desconfinamiento a partir del 26 de abril. «Una de las claves del avance en la lucha contra el coronavirus en Canarias es el confinamiento. Y tengo que destacar el gran nivel de responsabilidad de los canarios y canarias hasta el momento. Pero Canarias, a pesar de las cifras, no va a ser un laboratorio, no seremos un experimento para el desconfinamiento. Se están tomando decisiones rigurosas y el desconfinamiento, a partir del 26 de abril, no tiene base técnica y científica en estos momentos. Veremos cómo evolucona la enfermedad, pero tenemos que ser prudentes y rigurosos. Hay estudios e informes sobre posibles escenarios, pero la decisión no es política, es técnica y científica. Estamos mejor que otras comunidades y se pueden tomar decisiones para flexibilizar el confinamiento, pero el desconfinamiento tiene que ser riguroso porte tenemos que proteger a la población, que es lo primero», aseveró Rodríguez.

El vicepresidente, líder de Nueva Canarias, subrayó que la salud de los ciudadanos primará sobre la economía. «La decisión del desconfinamiento no será oportunista, no se decidirá por presiones. Tenemos que ser prudentes, insisto. Esperaremos al 26 de abril y ahí decidiremos si se flexibilizan las medidas. Tendría poco sentido el sacrificio que estamos haciendo, personal y económico, si tomamos decisiones precipitadas y hay un repunte como ha sucedido en algunas zonas. Los sanitarios están haciendo una gran labor a pesar de los errores que se han cometido. Con la compra centralizada de material inicialmente, por ejemplo. Reivindico la labor de todos esos profesionales que están luchando contra la enfermedad».