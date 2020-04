Torres pide que se tenga en cuenta a las islas para el desconfinamiento

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, expone las conclusiones de la nueva reunión por videoconferencia convocada por Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos.

«He trasladado que estamos en una pandemia mundial y he reivindicado nuestra sanidad pública. Estamos mejor que hace una semana y estamos descolapsando las UCI y las cosas van mejor. Pero no podemos bajar la guardia. Canarias es la región de España con menos fallecidos por habitantes y también es de las menos congestionadas en las UCI, lo que dice que se están haciendo las cosas bien. Han llegado hasta seis aviones con nuestros recursos desde China, hoy el último, lo que supone un alivio», aseveró Ángel Víctor Torres.

Preocupación económica

«También hemos trasladado desde el Gobierno de Canarias que hay una gran preocupación económica en nuestro país y tenemos que estar preparados para inyectar ayudas económicas. Canarias ha aumentado la restricción de viajes a la península, de unos 46 vuelos hemos pasado a unos 20 hasta el 26 de abril. Así hasta que siga el estado de alarma, lo que nos golpea directamente a la temporada turística. Por lo que, una vez que este confinamiento termine, he pedido al gobierno de España tenga en cuenta la particularidad de esta tierra. Permitir que islas que no tengan coronavirus puedan ir abriendo poco a poco sus negocios. No estamos hablando de abrir las fronteras al turismo, porque eso llevará más tiempo. Estamos hondamente preocupados por la repercusiones económicas. Necesitamos una inyección de fondos económicos», aseveró Torres.

Acuerdo ayudas europeas

«He pedido en los próximos días una convocatoria económica entre los ministros para que se liberen las entregas a cuenta ir a endeudamiento, que se activen los acuerdos de la Unión Europea y liberar los fondos. La ayuda de la UE de 540.000 millones de euros no puede llevar consigo los recortes a las clases más necesitadas. No podemos renunciar a la solidaridad de los países europeos, pero debe ser de forma mutializada. También hemos pedido que se ejecute el plan integral de empleo para Canarias, como lo ha asegurado la ministra. Como los fondos estructurales de Europa, todos nuestros derechos no pueden ser negociados».

«Saldremos como una sociedad más justa y equiligrada»

«Vamos a salir de esta con una sociedad más justa y equilibrada. Este martes habrá una comparecencia en el Parlamento de Canarias y este lunes la reunión con Cabildos y municipios. Habrá consejo de gobierno extraordinario en los próximos días porque nos necesitamos todos».

Responsabilidad individual para combatir el virus

«Apelo a la responsabilidad individual. Estamos recogiendo los frutos del confinamiento. Hay muchas formas de pelear contra un rival invisible, y en estos momentos la mejor manera estarnos quietos. Estamos a la mitad del partido, esperamos que pronto podamos superar esta pesadilla y estar con nuestra gente».

Hoy podíamos tener los hospitales colapsados, hoy podríamos tenemos más fallecidos en las residencias de mayores y también más sanitarios contagiados. Pero tenemos datos esperanzadores por el esfuerzo de todos los canarios y canarias. Hay que estarse quieto y quedarnos en casa.