Radiografía en tiempos de crisis

El REF, Marruecos y la economía centran las resoluciones canaria

El cumplimiento el REF, especialmente en lo que respecta a la obligatoriedad de dar un trato diferenciado a las islas ajustado a su singularidad, las relaciones con Rabat y las negociaciones para delimitar la mediana entre las islas y la costa marroquí, junto a medidas específicas de índole económica para superar la crisis copan la mayor parte de las propuestas de resolución con contenido canario que van a presentar los grupos parlamentarios.

En la defensa del Régimen Económico y Fiscal coinciden las iniciativas de CC y PP. Mientras que los nacionalistas van a denunciar el «retroceso» en la interpretación que el Ministerio de Hacienda hace de herramientas fundamentales y pide que se corrijan las vulneraciones el fuero isleño, el PP reclama medidas concretas para activar el sector turístico canario y que se exima a las islas de la tasa europea sobre el queroseno para atender a las necesidades de movilidad. La diputada del PP canario Ana Zurita adelanta que su partido va a presentar propuestas territorializadas por bloques de materias, en las que tendrá cabida además la petición de un programa específico de acceso a la rehabilitación eficiente de viviendas para que las personas vulnerables puedan abaratar el recibo de la luz, y un plan de vivienda para facilitar la emancipación de los jóvenes.

La nueva etapa de relaciones con Marruecos iniciada a raíz del viraje de Sánchez en el conflicto del Sáhara Occidental y la participación de Canarias en el grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos de la fachada atlántica tienen presencia destacada en las propuestas de resolución de CC, que denuncia la «humillación» al Gobierno canario por parte del Estado al invitarlo solo a la reunión preparatoria interna y no al primer encuentro negociador con los representantes marroquíes.

La demanda de un estatuto de plena autonomía para las aguas canarias, en línea con la proposición no de ley que espera trámite en el Congreso, forma parte de las reivindicaciones de la diputada no adscrita del grupo mixto, Meri Pita. La propuesta de resolución que tiene preparada reclama también que se anule la autorización a la entrada del gas en las islas y pide que el trato a los inmigrantes se acoja a la carta de derechos humanos para no convertir a Canarias «en una cárcel ni un muro». Pero Pita no ha logrado de momento un acuerdo para poder presentar su resolución, porque los demás partidos del grupo mixto no dejan hueco a los no adscritos.